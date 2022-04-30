FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorum!

GÜRCAN BİLGİÇ - KUCAKLAŞMA! Kazanma baskısının kırılması adına, en iyi dakikada geldi Fenerbahçe'nin golü. Kadıköy'e gelenlerin görmek istediği sadece galibiyet değil, bir gün sonraki Trabzonspor maçında şampiyon belirsizliğinin de sürmesiydi.

Hiç gerekmediği halde iki camianın birbirini germeye başlaması ile maç başka bir iddia da kazandı. Bir yıl aradan sonra Saracoğlu'na gelen Erol Bulut da kendi gecesini yaşamak isteyecekti.