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FENERBAHÇE HABERLERİ - Belotti el yakıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya'nın ilgilendiği bir diğer golcü Andrea Belotti'nin istediği rakam ortaya çıktı. İtalyan forvetin, sarı-lacivertli ekibe gelmek için 2 milyon euro imza parası, 3 milyon euro da yıllık maaş talep ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Belotti el yakıyor
Kanarya'nın ilgilendiği bir diğer golcü Andrea Belotti'nin istediği rakam ortaya çıktı. İtalyan forvetin, sarı-lacivertli ekibe gelmek için 2 milyon euro imza parası, 3 milyon euro da yıllık maaş talep ettiği ifade edildi. Torino ile kontratı bitecek olan ve boşa çıkacak olan 28 yaşındaki golcü, Serie A'da bu sezon 18 maçta 5 gol attı.
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