FENERBAHÇE HABERLERİ - Belotti el yakıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya'nın ilgilendiği bir diğer golcü Andrea Belotti'nin istediği rakam ortaya çıktı. İtalyan forvetin, sarı-lacivertli ekibe gelmek için 2 milyon euro imza parası, 3 milyon euro da yıllık maaş talep ettiği ifade edildi.
Kanarya'nınilgilendiği bir diğergolcü Andrea Belotti'ninistediğirakam ortayaçıktı. İtalyan forvetin,sarı-lacivertliekibe gelmekiçin 2 milyoneuro imza parası,3 milyon euro dayıllık maaş talepettiği ifade edildi.Torino ile kontratıbitecek olanve boşa çıkacakolan 28 yaşındakigolcü, SerieA'da bu sezon 18maçta 5 gol attı.