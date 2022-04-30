Fenerbahçe engel tanımıyor!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe kasırgasını, Gaziantep de durduramadı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de konuk ettiği rakibini Diego Rossi, Serdar Dursun ve Miha Zajc'ın golleriyle 3-2 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Puanını 68'e çıkararak ikinci sıradaki yerini bu hafta da garantiye alan sarı-lacivertliler, yenilmezlik serisini 11 maça taşıdı (10G/1B). Tıklım tıklım dolu tribünler önünde maça yine hızlı başlayan Kanarya, 5'te Diego Rossi'nin golü ile öne geçti. Uruguaylı defansın arkasına harika sarkarken, Nazım Sangare'nin pası da aynı güzellikteydi.



İkinci yarıda Serdar Dursun ile 57'de bir penaltı atışından yararlanamayan Fenerbahçe, aynı oyuncu ile 5 dakika sonra farkı ikiye taşıdı: 2-0. 65'te Sagal, Gaziantep'i ümitlendirse de 84'te sahneye çıkan Miha Zajc çok şık bir golle takımını rahatlattı: 3-1. Maxim'in uzatmalardaki penaltısı sadece skoru belirledi: 3-2. Kanarya haftaya derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep ise Kayseri'yi ağırlayacak.

MERT HAKAN'DAN 7. ASİST

Mert Hakan Yandaş ligde son 6 maçında 5'inci, toplamda ise bu sezonki 7'nci asistini yaptı. Serdar Dursun'un attığı golün pasını veren tecrübeli oyuncu mücadelesiyle de alkışlandı. Avrupa Ligi'nde de ayrıca bir asist yapan Yandaş, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2 de gol attı.