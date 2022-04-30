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Fenerbahçe Beşiktaş maçının hazırlıklarına 3 eksikle başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertlilerde 3 futbolcunun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 14:58
Fenerbahçe Beşiktaş maçının hazırlıklarına 3 eksikle başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 30 Nisan Cumartesi günü öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Cuma günü Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.

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