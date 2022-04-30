F.Bahçe’nin neferiyim

Sarı-Lacıvertlılerde teknik direktör İsmail Kartal maç sonunda mutluydu. Deneyimli çalıştırıcı "Öncelikle Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Ardından stadı dolduran taraftarlarımız da teşekkür ediyorum. Onlar varsa biz varız. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu tribünler ne kadar dolarsa, oyuncularımız da o kadar motive oluyorlar. Antrenmanlarda bana 'Bu taraftarın önünde oynamak çok zevkli' diyorlar. Stat ne kadar dolarsa onlar da daha fazla motive oluyor. Keyif alarak oynuyorlar" diye konuştu.

BEN İŞİMİ YAPIYORUM

İsmail Kartal şöyle konuştu: "Göreve geldiğimden bu yana 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik aldım. Sadece 1 maç kaybettim. Güzel bir seri yakaladım. Ben işimi yapıyorum. Fenerbahçe'nin neferiyim. Kulübün iç dinamiklerini iyi biliyorum. Gelirken pozitif oynatacağım demiştim. Tribünlerden, sahanın içinden geldim. Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyorum. İlk geldiğimde bir sistemden farklı bir sisteme geçtik. Şimdi istediğim oyunu oturttuk. Kadıköy ruhu geri geldi. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum"