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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus belirsizliği! İstediği ücret...

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de takımın başına kimin geçeceği merak edilirkenJorge Jesus konusundaflaş bir detay ortaya çıktı. Jesus, sarı-lacivertlilerden teknik heyeti dahil 9.5 milyon Euro talep ederken Fenerbahçe 6.5 milyon Euro önerdi. İşte son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus belirsizliği! İstediği ücret...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için geri sayıma geçilirken tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı biliniyordu. Resmi imzaların atılma sürecinin ise bir süre daha uzayacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus belirsizliği! İstediği ücret...

Portekizli çalıştırıcının, sarı-lacivertli ekipten yardımcılarının da maaşlarıyla birlikte 9.5 milyon euro istediği ifade edildi. Kanarya'nın ise 6.5 milyon euro'ya çıktığı ve aradaki farkın 3 milyon euro olduğu ifade edildi. Bu pürüz dışındaki konularda tarafların el sıkıştığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus belirsizliği! İstediği ücret...

BREZİLYA'YA GİTTİ

67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının, F.Bahçe'nin sunduğu projeden oldukça etkilendiği ve kabul ettiği belirtildi. Efsane hocanın geçtiğimiz günlerde Brezilya'ya tatile gittiği Fenerbahçeli yöneticiler ile arasındaki görüşmelere tatil dönüşü devam edeceği bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, 2019-2020 sezonunda Flamengo'da çalışmış ve Brezilya'da yaşamıştı.

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