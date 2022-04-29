FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus belirsizliği! İstediği ücret...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için geri sayıma geçilirken tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı biliniyordu. Resmi imzaların atılma sürecinin ise bir süre daha uzayacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus için geri sayıma geçilirken tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı biliniyordu. Resmi imzaların atılma sürecinin ise bir süre daha uzayacağı kaydedildi.
Portekizli çalıştırıcının, sarı-lacivertli ekipten yardımcılarının da maaşlarıyla birlikte 9.5 milyon euro istediği ifade edildi. Kanarya'nın ise 6.5 milyon euro'ya çıktığı ve aradaki farkın 3 milyon euro olduğu ifade edildi. Bu pürüz dışındaki konularda tarafların el sıkıştığı kaydedildi.
BREZİLYA'YA GİTTİ
67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının, F.Bahçe'nin sunduğu projeden oldukça etkilendiği ve kabul ettiği belirtildi. Efsane hocanın geçtiğimiz günlerde Brezilya'ya tatile gittiği Fenerbahçeli yöneticiler ile arasındaki görüşmelere tatil dönüşü devam edeceği bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, 2019-2020 sezonunda Flamengo'da çalışmış ve Brezilya'da yaşamıştı.