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Fenerbahçe'de rota gutbetçi yıldız Salih Özcan'a çevrildi!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için bir yandan teknik direktör özelinde çalışmalar devam ederken bir yandan da futbolcu transferi için arayışlar sürüyor. Önümüzdeki yıl çıkışını sürdürerek şampiyonluk hasretini dindiremek isteyen sarı-lacivertli ekip gündemine birçok ismi alırken Bundesliga'da top koşturan Salih Özcan da listede yer aldı. Oyuncu için girişimler başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 12:53
Fenerbahçe'de rota gutbetçi yıldız Salih Özcan'a çevrildi!

Yeni sezon için teknik direktör çalışmalarını sürdüren ve Jorge Jesus ismi üzerinde duran Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de rota gutbetçi yıldız Salih Özcan'a çevrildi!

Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro için çalışmalarını başlayan Sarı-Lacivertliler, Köln ile yeni sözleşmeye imzalamaya sıcak bakmayan Salih Özcan için harekete geçti.

Fenerbahçe'de rota gutbetçi yıldız Salih Özcan'a çevrildi!

Fenerbahçe yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması kurdu. Şartlar masaya yatırıldı. Sezon sonunda Köln ile anlaşma zemini aranacak. Salih Özcan yeni teknik direktöre sunulacak. Onay verilmesi halinde de transfer için harekete geçilecek.

Fenerbahçe'de rota gutbetçi yıldız Salih Özcan'a çevrildi!

Almanya Bundesliga'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Salih Özcan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 7 milyon Euro güncel piyasa değeri olan 24 yaşındaki orta saha bu sezon 29 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 1 asist üretti.

Fenerbahçe'de rota gutbetçi yıldız Salih Özcan'a çevrildi!

Güçlü fiziği ile dikkat çeken genç yıldızın sezon sonunda Köln'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2016 yılından beri Köln'de forma giyen yıldız futbolcu Türk Milli Takımı formasını da 1 kez giydi. Salih Özcan, 29 Mart'ta oynanan İtalya maçında 27 dakika sahada kalmıştı.

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