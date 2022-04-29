FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'ta korkutan tablo! 521 milyon Euro...

Yeni sezon öncesi teknik direktör bilmecesini çözmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi artık Jorge Jesus'u bekliyor. Portekizli teknik adam ile çok büyük oranda anlaşan sarı-lacivertliler adeta imza için gün sayıyor.

YILDIZLARI ÇOK SEVİYOR! Takvim'in haberine göre; Ancak kariyeri başarılarla dolu olan Jorge Jesus'la ilgili Fenerbahçelileri fazlasıyla endişelendirecek bir tablo var. Kariyeri boyunca önemli kulüplerde görev yapan tecrübeli hocanın takımları hep transferde çok aktif olmasıyla ön plana çıktı.