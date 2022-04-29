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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'ta korkutan tablo! 521 milyon Euro...

Spor haberi... Sezon sonuna kadar yoluna İsmail Kartal ile devam eden Fenerbahçe'de yeni sezonda kiminle yola devam edileceği halen netleşmiş değil. Son günlerde Jorge Jesus'un ismi Sarı-Lacivertli camia ile ciddi şekilde anılmaya başlanırken, Portekizli hocanın son dönemlerde yaptığı transferler dikkat çekti. İşte detaylar.. (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'ta korkutan tablo! 521 milyon Euro...

Yeni sezon öncesi teknik direktör bilmecesini çözmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi artık Jorge Jesus'u bekliyor. Portekizli teknik adam ile çok büyük oranda anlaşan sarı-lacivertliler adeta imza için gün sayıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'ta korkutan tablo! 521 milyon Euro...

YILDIZLARI ÇOK SEVİYOR!

Takvim'in haberine göre; Ancak kariyeri başarılarla dolu olan Jorge Jesus'la ilgili Fenerbahçelileri fazlasıyla endişelendirecek bir tablo var. Kariyeri boyunca önemli kulüplerde görev yapan tecrübeli hocanın takımları hep transferde çok aktif olmasıyla ön plana çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'ta korkutan tablo! 521 milyon Euro...

Jesus'un son 13 sezonda görev yaptığı kulüplerin tam 521 milyon Euro'luk transfer harcaması yapması dikkatleri çekiyor. Portekizli teknik adamın son 13 sezondaki ortalamasını çıkardığımızda ise sezon başına 40 milyon Euro'luk transfer yaptığı gözleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'ta korkutan tablo! 521 milyon Euro...

Jesus kariyer rekorunu geçtiğimiz sezon kırdı. 67 yaşındaki hocanın başında yer aldığı Benfica tam 105 milyon Euro'luk transfer harcaması yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'ta korkutan tablo! 521 milyon Euro...

OYUNCU SATIŞI ŞART

Ekonomik anlamda zor bir dönemden geçen Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play ve harcama limitleri de dikkate alındığında Jorge Jesus'e istediği transfer bütçesini nasıl vereceği merak konusu. Yönetimin Portekizli teknik adama imza attırması halinde transfere kaynak yaratabilmek için mutlaka oyuncu satışı yapacağı belirtiliyor.

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