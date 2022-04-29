FENERBAHÇE HABERİ - En iyisi o! İsmail Kartal Avrupa’da 1 numara

Fenerbahçe'ye 13 Ocak'ta imza atan İsmail Kartal geldiği günden itibaren yeni sezonda yerine geçecek hocanın kim olacağı konuşuluyor… Sabah'ın haberine göre; 'Joachim Löw mü Jorge Jesus mu?' diye papatya falı açılırken, 60 yaşındaki hoca tüm söylenenlere kulaklarını tıkadı ve sahaya odaklandı. Sonuç olarak Süper Lig'de ikincilik hedefine ulaşılırken, Avrupa'da da zirveye çıktı. Rizespor'u yenip üst üste 6. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, yenilmezliğini 10 maça (9G-1B) çıkarmıştı.

NURİ ŞAHİN'İN ANTALYA'SI 4. SIRADA

Görev yaptığı 70 günde hanesine 28 puan yazdıran İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi bu formuyla 10 büyük ligde İngiliz ekibi Liverpool ile birlikte Avrupa'nın en iyi takımı olma başarısı gösterdi. Club Brugge (27), Gent (25), Real Madrid (25), Barcelona (24) ve Leipzig (23) sarı-lacivertlilerin gerisinde kaldı. Kartal, 21. haftada 32 puanla 5. sırada aldığı takımı 34. haftada 65 puana ulaştırıp 2.'lik koltuğuna oturttu. Nuri Şahin ile büyük bir çıkışa imza atan Antalyaspor ise topladığı 26 puanla sıralamada en iyi 4. takım oldu.