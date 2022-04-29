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FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Sarper Barış Saka'nın yöneteceği müsabaka Ülker Stadyumu'nda 20.30'da oynanacak. Fenerbahçe'de müsabaka öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 16:43 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 17:00
FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 29 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İŞTE F.BAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE:

ALTAY
NAZIM
SERDAR A.
TISSERAND
FERDİ
GUSTAVO
ZAJC
MERT HAKAN
İRFAN CAN
ROSSI
SERDAR D.

GAZİANTEP FK:

GÜNAY
DJILOBODJI
ERTUĞRUL
TOSCA
FURKAN
MAXIM
KITSIOU
FIGUEIREDO
SAGAL
MIRZA
MUHAMMET

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemeyecek. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş'ın maçta takımdaki yerini alması beklenirken, Bright Osayi Samuel'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.

SINIRDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA 1 GALİBİYETİ VAR

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.

Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü.

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.

Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü.

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