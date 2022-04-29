Fenerbahçe Gaziantep FK : 3-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 35. hafta heyecanı bugün oynanan iki maçla başladı. Kadıköy'de Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede gülen taraf, 3-2'lik skorla sarı lacivertli ekip oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 5. dakikada Diego Rossi, 62. dakikada Serdar Dursun ve 82. dakikada Miha Zajc'tan geldi.

Gaziantep FK'nın gollerini ise 66'da Sagal ve 90+7'de Maxim kaydetti.

Sarı lacivertli ekipte Serdar Dursun, 57. dakikada bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Bu sonuçla Kanarya, 68 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini garantiye aldı. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte tedavi süreci devam eden Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo ile Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Güney Koreli stoper Kim Min-jae, bu karşılaşmada forma giymedi. Sarı-lacivertli ekipte ayrıca Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak devre arasında oyundan alınan ve hafta boyunca önce salonda çalışan ardından saha çalışmalarına başlayan Bright Osayi-Samuel de kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'de ayrıca daha önce kadro dışı bırakıldıkları açıklanan Ozan Tufan ve Mesut Özil de maç kadrosunda yer almadı.

LUIZ GUSTAVO LİGDE 18 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo, Gaziantep FK maçı ile birlikte tekrardan ilk 11'e döndü. Uzun süre sakatlığı dolayısıyla formasından uzak kalan ve sakatlığını atlattıktan sonra da oyuna kenardan gelerek dahil olan tecrübeli oyuncu, İsmail Kartal tarafından sakatlığı bulunan Miguel Crespo'nun yerine Gaziantep FK karşısında ilk 11'de görevlendirildi. 34 yaşındaki oyuncu, son olarak yine ligin ilk yarısında oynanan Gaziantep FK maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

NAZIM SANGARE 9 TISSERAND 8 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nazım Sangare ve Marcel Tisserand'ı Gaziantep FK maçında ilk 11'de değerlendirdi. Milli oyuncu Nazım Sangare, ligde 9 maç aranın ardından kendisine ilk 11'de yer buldu. Sangare, ligde son olarak 25'inci haftada oynanan GZT Giresunspor maçında ilk 11'de forma giymişti.

İsmail Kartal'ın kart cezalı olan Kim Min-jae yerine savunmada şans verdiği Marcel Tisserand ise ligde 8 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Demokratik Kongolu stoper ligde son olarak 26'ncı haftada oynanan Hatayspor maçında ilk 11'de forma giymişti.

EROL BULUT 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Göztepe maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, orta alanda Furkan Soyalp'in yerine kart cezasını tamamlayan Doğan Erdoğan'a, forvette ise Mirza Cihan'ın yerine Joao Figueiredo'ya forma verdi. Kırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı;

"Günay Güvenç-Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosça, Kitsiou, Vetrih, Doğan Erdoğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir."

ANTEP EKİBİNDE 3 EKSİK

Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında 3 oyuncusundan yoksun mücadele etti. Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Steven Caulker ve Torgeir Börven ile birlikte sarı kart cezalısı Recep Niyaz, bu önemli karşılaşmada forma giymedi.

FENERBAHÇE'DEN ANLAMLI PANKART

Fenerbahçe, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremoniye anlamlı bir pankart ile çıktı. Sarı-lacivertli ekip, açtığı pankart ile Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nın 40'ıncı yılını kutladı.

BİR GRUP TARAFTAR, UĞUR DÜNDAR'I İSTİFAYA DAVET ETTİ

Fenerbahçe – Gaziantep FK maçında başlama vuruşu yapılmadan kısa bir süre önce sarı-lacivertli ekibin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, bir grup taraftar tarafından istifaya davet edildi.