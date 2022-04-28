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FENERBAHÇE HABERLERİ: Almanlardan Arda Güler'e büyük övgü!

Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Alman basında haber olan genç yıldız için, "F.Bahçe'nin 17 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu sıra dışı bir yetenek ve şimdiden Süper Lig hikayesi yazmaya başladı" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Almanlardan Arda Güler'e büyük övgü!

Arda Güler'in başarısı Almanya'nın Sport1 kanalına konu oldu.

apılan haberde, "Mesut Özil'in veliahtı" denilen Güler için, "Türkiye'nin son büyük yeteneğini hatırlıyor musunuz? Emre Mor. Çok büyük futbolcu olacaktı ama olamadı. Türkiye'nin artık Emre'den daha iyi olmasını umduğu yeni bir yeteneği var. Onun adı Arda Güler" yorumu yapıldı. "F.Bahçe'nin 17 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu sıra dışı bir yetenek ve şimdiden Süper Lig hikayesi yazmaya başladı" diyen kanal, "Arda'yı F.Bahçe başka bir oyuncuyu izlerken tesadüfen gördü. İdolü Alex. İlk maçında asist yaptı. Mükemmel çalımlarla tarih yazıyor" ifadelerini kullandı.

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