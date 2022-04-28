Jorge Jesus Fenerbahçe’nin teklifini düşündüğünü açıkladı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tümer Metin, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye ivme kazandıracağını ancak iyi bir golcü transferinin de şart olduğunu söyledi. NutSpor'a konuşan Metin, "Camianın Jesus'a sabır göstermesi gerekiyor. Kısmen daha şanslı. Çünkü İsmail Kartal ile işler toparlandı. Ancak Fenerbahçe bir golcü almazsa değil Jesus, onun yanına Löw'ü de getirse işler değişmez" yorumunu yaptı.

Jorge Jesus, Fenerbahçe ile ilgili ilk kez konuştu. Rio Karnavalı için Brezilya'ya giden Portekizli teknik direktör, burada Fenerbahçe ile ilgili gelen soruyu, "Direkt kulüp adı vererek konuşmak istemiyorum. Fenerbahçe başkanıyla görüştüğüm doğru ama henüz anlaşma yok. Çeşitli teklifler var. İnceliyorum. Düşünmek için biraz daha sürem var. Kararımı vereceğim" şeklinde yanıtladı. Renk vermemeye çalışan Jesus, eski kulübü Flamengo hakkında ise, "Flamengo'nun maçlarını hala seyrediyorum. Benim için Brezilya'da sadece Flamengo var" dedi.

TRANSFER LİSTESİ VERECEK

Ali Koç'tan teklifi düşünmek için bir hafta süre isteyen Jorge Jesus'un ekibiyle Fenerbahçe'nin maçlarını izlediği ve rapor hazırlayacağı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro isteyen usta hocanın, buna uygun bir transfer listesi belirlemesine kesin gözüyle bakılıyor. Jesus'un hem kendi maddi şartlarının hem de transfer isteklerinin karşılanması halinde Fenerbahçe'ye 'evet' demesi bekleniyor. Bayramdan sonra konu netliğe kavuşacak. Jesus olmazsa Fenerbahçe yeniden Löw'e dönecek.

EN PAHALI HOCA OLACAK

JORGE Jesus'un Fenerbahçe'den kendisi için 7, yardımcılarına da 2.5 milyon euro ücret talep ettiği iddia edildi. Anlaşma sağlanırsa Portekizli teknik adam, Türkiye'de bugüne kadar çalışan en pahalı hoca olacak. Kontratın en az 2 yıllık olacağı düşünülürse kasadan sadece teknik heyet için 19 milyon euro çıkacak.

Jesus 16 kupa kazandı

3 Portekiz şampiyonluğu

6 Portekiz Kupası

1 Brezilya Kupası

1 Brezilya Süper Kupası

1 Suudi Arabistan Süper Kupası

1 Libertadores şampiyonluğu

1 Sudamericana şampiyonluğu

2 Portekiz Süper Kupası

YANINDA İYİ GOLCÜ ŞART!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tümer Metin, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye ivme kazandıracağını ancak iyi bir golcü transferinin de şart olduğunu söyledi. NutSpor'a konuşan Metin, "Camianın Jesus'a sabır göstermesi gerekiyor. Kısmen daha şanslı. Çünkü İsmail Kartal ile işler toparlandı. Ancak Fenerbahçe bir golcü almazsa değil Jesus, onun yanına Löw'ü de getirse işler değişmez" yorumunu yaptı.