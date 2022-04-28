Fenerbahçe transferde şova başlıyor! Talisca ve Aboubakar...

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali akıllara "Talisca ile tekrar buluşurlar mı?" sorusunu getirdi...
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali akıllara "Talisca ile tekrar buluşurlar mı?" sorusunu getirdi...
Al Nassr'dan ayrılabileceği iddia edilen 28 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Avrupa'ya getiren ilk isim Jesus.
Portekizli hoca, 2014'te Benfica'yı çalıştırdığı dönemde Bahia'dan 4.75 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Talisca için, "Bana saha içinde 4 farklı opsiyon sunuyor.
Birden fazla mevkide oynayan her oyuncuyu seviyorum" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ali Koç'un Talisca ile bizzat görüştüğü iddia edilmişti.
LİSTEDE ABOUBAKAR VAR
Gelecek sezon üst düzey hocanın yanı sıra süper bir kadro kurmak isteyen başkan Ali Koç'un golcü olarak da Vincent Aboubakar'ı istediği ifade edildi.
Kamerunlu forvet ile temasların devam ettiği belirtiliyor. 30 yaşındaki oyuncu, Talisca ile birlikte Al Nassr'da forma giyiyor.
Sözleşmesi süren Aboubakar bu sezon ligde 21 maçta 8 gol attı, 3 de asist gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ta mükemmel performanslar ortaya koyan ve Milan'la da anılan Vincent Aboubakar için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı ileri sürüldü.