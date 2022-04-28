Fenerbahçe transferde şova başlıyor! Talisca ve Aboubakar...

Jorge Jesus'un Fenerbahçe 'nin başına geçme ihtimali akıllara " Talisca ile tekrar buluşurlar mı?" sorusunu getirdi...

Portekizli hoca, 2014'te Benfica'yı çalıştırdığı dönemde Bahia'dan 4.75 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Talisca için, "Bana saha içinde 4 farklı opsiyon sunuyor.