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Fenerbahçe transferde şova başlıyor! Talisca ve Aboubakar...

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde listenin başındaki isimler ise Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe transferde şova başlıyor! Talisca ve Aboubakar...

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali akıllara "Talisca ile tekrar buluşurlar mı?" sorusunu getirdi...

Fenerbahçe transferde şova başlıyor! Talisca ve Aboubakar...

Al Nassr'dan ayrılabileceği iddia edilen 28 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Avrupa'ya getiren ilk isim Jesus.

Fenerbahçe transferde şova başlıyor! Talisca ve Aboubakar...

Portekizli hoca, 2014'te Benfica'yı çalıştırdığı dönemde Bahia'dan 4.75 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Talisca için, "Bana saha içinde 4 farklı opsiyon sunuyor.

Fenerbahçe transferde şova başlıyor! Talisca ve Aboubakar...

Birden fazla mevkide oynayan her oyuncuyu seviyorum" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ali Koç'un Talisca ile bizzat görüştüğü iddia edilmişti.

Fenerbahçe transferde şova başlıyor! Talisca ve Aboubakar...

LİSTEDE ABOUBAKAR VAR

Gelecek sezon üst düzey hocanın yanı sıra süper bir kadro kurmak isteyen başkan Ali Koç'un golcü olarak da Vincent Aboubakar'ı istediği ifade edildi.

Fenerbahçe transferde şova başlıyor! Talisca ve Aboubakar...

Kamerunlu forvet ile temasların devam ettiği belirtiliyor. 30 yaşındaki oyuncu, Talisca ile birlikte Al Nassr'da forma giyiyor.

Fenerbahçe transferde şova başlıyor! Talisca ve Aboubakar...

Sözleşmesi süren Aboubakar bu sezon ligde 21 maçta 8 gol attı, 3 de asist gerçekleştirdi.

Fenerbahçe transferde şova başlıyor! Talisca ve Aboubakar...

Beşiktaş'ta mükemmel performanslar ortaya koyan ve Milan'la da anılan Vincent Aboubakar için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı ileri sürüldü.

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