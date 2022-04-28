FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus dev bir ekiple geliyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Portekiz'in dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus ile yediği yemeğin yankıları sürüyor. 67 yaşındaki hoca, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırmış durumda.
Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda da Jesus'la temasa geçmiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı. Bu kez tecrübeli ismin boşta olması avantaj olarak görülüyor. Koç'un, Jesus'la yediği yemeğin fotoğraflarının basına düşmesi bu işte 'mutlu son'un yakın olduğu şeklindeki yorumları da beraberinde getirdi.
3 yıllık sözleşme isteyen tecrübeli teknik adam, bir haftalık sürede Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu dosyayı inceleyip son kararını verecek.