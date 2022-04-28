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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus dev bir ekiple geliyor!

Fenerbahçe'nin görüştüğü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus açıklama yaptı. Portekiz'den Brezilya'ya giden Jorge Jesus havaalanında muhabirlerin sorularını yanıtladı. 67 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe sorusuna "Fenerbahçe başkanıyla görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri değerlendiriyorum. Düşünmek için zamana ihtiyacım var." dedi. Anlaşma sağlanması halinde tecrübeli hoca dev bir ekiple gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus dev bir ekiple gelecek!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Portekiz'in dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus ile yediği yemeğin yankıları sürüyor. 67 yaşındaki hoca, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırmış durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus dev bir ekiple gelecek!

Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda da Jesus'la temasa geçmiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı. Bu kez tecrübeli ismin boşta olması avantaj olarak görülüyor. Koç'un, Jesus'la yediği yemeğin fotoğraflarının basına düşmesi bu işte 'mutlu son'un yakın olduğu şeklindeki yorumları da beraberinde getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus dev bir ekiple gelecek!

3 yıllık sözleşme isteyen tecrübeli teknik adam, bir haftalık sürede Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu dosyayı inceleyip son kararını verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus dev bir ekiple gelecek!

KALABALIK EKİP MALİYETİ YUKARIYA ÇEKİYOR...

Portekizli çalıştırıcı da kendi şartlarını sarı-lacivertli yönetime sunmuş durumda. Jesus gittiği takımlarda her şeyi tepeden tırnağa değiştirmesiyle biliniyor. Sabah'ın haberine göre; birçok yeni oyuncunun transferi gündemde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus dev bir ekiple gelecek!

Aynı zamanda kalabalık bir ekiple çalışıyor. 8 bazen 12 kişiyi bulan ekibinde psikolog, kondisyoner ve beslenme uzmanları da önem taşıyor. Ekibin geniş olması maliyeti de yükseltiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus dev bir ekiple gelecek!

Jesus'un en büyük özelliği sıradan bir teknik adam gibi değil, genellikle İngiltere'de olduğu gibi kulüp yönetiminde söz sahibi olan menajerlik tarzında çalışması. Mayıs ayında Jesus'un vereceği karar ve sonrasında atılacak adımlar merakla bekleniyor.

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