FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Serdar Aziz karmaşası sona erdi!

Yönetim son dönemin en başarılı isimlerinden biri olarak ön plana çıkan Serdar Aziz'le her konuda anlaşma sağladı.
Tecrübeli yıldızın menajeri Haluk Canatar'la yapılan son görüşmede aradaki tüm pürüzlerin giderildiği ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre 31 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Özellikle İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturması ve 4'lü savunmaya geçmesinin ardından takımın banko isimlerinden biri olan Serdar Aziz performansıyla herkesin beğenisini kazanıyor.