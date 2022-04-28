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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Serdar Aziz karmaşası sona erdi!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için stoper rotasyonunda hangi isimlerin oynayacağı merak konuus olurken bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Serdar Aziz'le ilgili olarak da karar verildi. Önümüzdeki yıl uygulanacak yerli kuralını da hesaba katan sarı-lacivertli ekip oyuncuyu elinde tutmak için hamlesini yaptı ve taraflar karşılıklı anlaşma sağladı. İşte sözleşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 15:10
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Serdar Aziz karmaşası sona erdi!

Yönetim son dönemin en başarılı isimlerinden biri olarak ön plana çıkan Serdar Aziz'le her konuda anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Serdar Aziz karmaşası sona erdi!

Tecrübeli yıldızın menajeri Haluk Canatar'la yapılan son görüşmede aradaki tüm pürüzlerin giderildiği ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Serdar Aziz karmaşası sona erdi!

Takvim'in haberine göre 31 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Özellikle İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturması ve 4'lü savunmaya geçmesinin ardından takımın banko isimlerinden biri olan Serdar Aziz performansıyla herkesin beğenisini kazanıyor.

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