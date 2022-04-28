FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Serdar Aziz karmaşası sona erdi!

Yönetim son dönemin en başarılı isimlerinden biri olarak ön plana çıkan Serdar Aziz'le her konuda anlaşma sağladı.

Tecrübeli yıldızın menajeri Haluk Canatar'la yapılan son görüşmede aradaki tüm pürüzlerin giderildiği ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.