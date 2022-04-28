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FENERBAHÇE HABERİ - Crystal Palace'dan Osayi Samuel'e transfer kancası!

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer çalışmalarını hızlandıran ekiplerden Fenerbahçe'nin yıldız ismi Osayi Samuel'e flaş bir talip çıktı. Premier Lig ekibi Crystal Palace’ın yetkililerinin Osayi için önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERİ - Crystal Palace'dan Osayi Samuel'e transfer kancası!

Fenerbahçe'de son dönemde ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi olan Osayi Samuel için İngiliz ekibi atakta... Takvim'in haberine göre; Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan yıldız oyuncunun şimdiki değeri ise 6 milyon Euro... Sarı-Lacivertliler 500 bin Euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusundan yaklaşık 10 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Crystal Palace, Osayi QPR'de oynarken de yıldız oyuncuyu takip ediyordu. Süper Lig'de 29 maça çıkan genç yıldız 1 gol atarken 3 asist üretti.

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