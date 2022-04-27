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Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'dan Beşiktaş derbisi sözleri!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Serdar Dursun kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle takım olarak kenetlendiklerini söyleyen 30 yaşındaki santrfor, gol krallığı iddiasının devam ettiğini belirtti. Öte yandan ligde kalan maçlarla ilgili konuşan Serdar Dursun, Beşiktaş derbisinin zor geçeceğini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 17:18
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'dan Beşiktaş derbisi sözleri!

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle takım olarak kenetlendiklerini söyledi.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'dan Beşiktaş derbisi sözleri!

Serdar Dursun, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, takımda son dönemde olumlu bir havanın oluştuğunu belirterek, "Son döneme bakarsak çok olumlu bir hava var. Camia olarak, taraftarlar olarak bir birliktelik oldu. İsmail Kartal hocamız geldiğinden beri takım, camia ve taraftarlar olarak birbirimize sarıldık." dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'dan Beşiktaş derbisi sözleri!

Performansını değerlendiren Serdar, "Son senelerde kendi kariyerim açısından her sene üstüne koyuyorum. Her sene daha çok gol atmaya başladım. Geçen sene gol kralı olarak Fenerbahçe'ye gelmiştim. Hazırlık süreci olumlu geçmişti. Hem sisteme ayak uydurmuştum hem de oyuncularla iyi bir dönem geçmişti. Ne yazık ki ilk haftalarda bir sakatlığım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'dan Beşiktaş derbisi sözleri!

Sakatlık döneminde çok çalıştığını anlatan Serdar, "Kendime baktım çünkü bir an evvel sahada olup kendi performansımı göstermek istiyordum. İlk 11 çıkarsan, oyuncuları tanırsan daha rahat oluyor. Takım içinde o dönemden sonra bir etki oldu, benim için de pozitif bir hava oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'dan Beşiktaş derbisi sözleri!

Ligde kalan 4 maçla ilgili görüşlerini aktaran Serdar, şunları söyledi:
"Cuma günü Gaziantep ile oynayacağız. Gaziantep, 3-5-2 sistemiyle oynuyor. Kolay bir maç olmayacak. Defansif olarak iyi kapanan bir takım. Kanatlardan hızlı hücuma çıkmaya çalışacaklar. Önemli olan Gaziantep maçında ilk golü bulmak. Böyle maçlarda ilk 30 dakika çok önemli. İnşallah bu maçı kazanıp ertesi hafta Beşiktaş'a karşı deplasmanda oynayacağız. O maçta zor olacak, 3-4-3 oynuyorlar. Ondan sonra Fatih Karagümrük, sonra da Yeni Malatyaspor maçı var. Her maçın ayrı zorluğu var. Biz Fenerbahçe olarak 4'te 4 yaparak sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz."

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'dan Beşiktaş derbisi sözleri!

Şu ana kadar 13 gol atan Serdar, "4 maç var. Gol kralı olma şansı yüksek. Yaklaşık 7-8 kişi var. Herkesin hedefi aynı. Son periyotta ben de dahil herkes gol krallığını kovalayacaktır. Geçen sene gol kralı olmuştum. Bu sene de olabilirim. Takımım iyi oynarsa, ceza sahasına toplar gelirse, ben de oynarsam, sakatlık olmazsa gol kralı olmak isterim." ifadelerini kullandı.

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