FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta sona doğru! İşte sözleşme şartları

Ali Koç, Jorge Jesus'un kendisi ve ekibi için talep ettiği rakam ile takımın yeniden kurulması için istediği transfer bütçesi üzerinden temaslarını sürdürüyor. Öte yandan görüşmeleri doğrulayan Fenerbahçe, "Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğrafla 'anlaşma sağlandı' yaklaşımı gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

KOÇ KOLUNU KIRMIŞTI Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, teknik direktörlük görevine getirmek istediği Jorge Jesus ile geçmişe dayanan ilginç bir anısı var. Kanarya, 2012-13 sezonunda Jesus'un Benfica'sına kök söktürmüştü. 2 Mayıs 2013'te deplasmanda oynanan maçta Benfica'nın golü sonrası Jesus havalara uçarken, Koç duvara vurarak kolunu kırmıştı.