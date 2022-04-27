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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta sona doğru! İşte sözleşme şartları

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus ile birlikte yer aldığı karenin sızması camiayı heyecanlandırdı. Portekizli hocayla görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, sarı-lacivertlilere imza atmak için sunduğu şart da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta sona doğru! İşte sözleşme şartı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi bileti için ikinci basamaktaki yerini korumaya çalışırken, başkan Ali Koç uzun süredir yeni teknik adamı belirlemek için temaslarda bulunuyordu. Önceki gün başkan Koç'un Portekizli efsane çalıştırıcı Jorge Jesus ile birlikte yer aldığı karenin sızması camiayı heyecanlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta sona doğru! İşte sözleşme şartı

Koç'un sözünü verdiği gibi 'marka' bir isim ile temaslarını ilerletmesi üzerine taraftarlar da Jorge Jesus nöbetine koyuldu. Sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç'un teknik direktör konusunda bu defa doğru yönde ilerlediğini düşünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta sona doğru! İşte sözleşme şartı

TEMASLAR SÜRÜYOR

Başkan Ali Koç ile Portekizli ünlü teknik adam Jorge Jesus'un buluşması camiayı hareketlendirdi ancak henüz taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta sona doğru! İşte sözleşme şartı

Ali Koç, Jorge Jesus'un kendisi ve ekibi için talep ettiği rakam ile takımın yeniden kurulması için istediği transfer bütçesi üzerinden temaslarını sürdürüyor. Öte yandan görüşmeleri doğrulayan Fenerbahçe, "Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğrafla 'anlaşma sağlandı' yaklaşımı gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta sona doğru! İşte sözleşme şartı

KOÇ KOLUNU KIRMIŞTI

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, teknik direktörlük görevine getirmek istediği Jorge Jesus ile geçmişe dayanan ilginç bir anısı var. Kanarya, 2012-13 sezonunda Jesus'un Benfica'sına kök söktürmüştü. 2 Mayıs 2013'te deplasmanda oynanan maçta Benfica'nın golü sonrası Jesus havalara uçarken, Koç duvara vurarak kolunu kırmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta sona doğru! İşte sözleşme şartı

EKİBİNE BAĞLI

Jorge Jesus'un görüştüğü her takıma önce "Ekibim ile birlikte gelirim" diyor. Portekizli çalıştırıcı, fiziksel ve mental olarak her detayı düşünen geniş bir yardımcı ekibiyle çalışıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta sona doğru! İşte sözleşme şartı

İŞTE O İSİMLER:

Yardımcı antrenörler Joao de Deus, Tiago Oliveira
Fiziksel antrenör: Mario Monteiro, Marcio Santos
Performans analistleri: Rodrigo Araujo, Gil Henriques

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta sona doğru! İşte sözleşme şartı

10 GÜN SÜRE İSTEDİ

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un 2 gündür temasta olduğu Jorge Jesus kararını kısa süre içinde bildireceğini belirtti. Portekizli çalıştırıcının 10 günlük düşünme süresi istediği kaydedildi. Joachim Löw gibi bekletmeyecek, net kararını verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta sona doğru! İşte sözleşme şartı

NE İSTİYOR?

TRANSFER BÜTÇESİ: 30 milyon euro
KENDİ VE EKİBİ: 9.5 milyon euro

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