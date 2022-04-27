FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta sona doğru! İşte sözleşme şartları

Fenerbahçe, Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi bileti için ikinci basamaktaki yerini korumaya çalışırken, başkan Ali Koç uzun süredir yeni teknik adamı belirlemek için temaslarda bulunuyordu. Önceki gün başkan Koç'un Portekizli efsane çalıştırıcı Jorge Jesus ile birlikte yer aldığı karenin sızması camiayı heyecanlandırdı.
Koç'un sözünü verdiği gibi 'marka' bir isim ile temaslarını ilerletmesi üzerine taraftarlar da Jorge Jesus nöbetine koyuldu. Sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç'un teknik direktör konusunda bu defa doğru yönde ilerlediğini düşünüyor.
TEMASLAR SÜRÜYOR
Başkan Ali Koç ile Portekizli ünlü teknik adam Jorge Jesus'un buluşması camiayı hareketlendirdi ancak henüz taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.