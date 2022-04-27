Crespo’nun yerine Luiz

Fenerbahçe, Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşmada sakatılğı sebebiyle operasyon geçiren Miguel Crespo'dan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde son döneme damga vuran Portekizli orta sahanın yokluğunda Luiz Gustavo forma giyecek. 34 yaşındaki futbolcu Miha Zajc'ın partneri olacak. Teknik direktör İsmail Kartal, tecrübeli oyuncusuyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

SEZON SONU BREZİLYA'YA

Luiz Gustavo'nun sarı-lacivertlilerile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 34 yaşındaki futbolcu ülkesine dönerek kariyerine Brezilya'da devam edecek. Usta futbolcu Botafogo ve Corinthians ile temas halinde. Bu iki ekipten birini seçerek futbol oynamaya devam edecek.