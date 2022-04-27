Haberler Fenerbahçe Crespo’nun yerine Luiz

Crespo’nun yerine Luiz

Fenerbahçe, Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşmada sakatılğı sebebiyle operasyon geçiren Miguel Crespo'dan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde son döneme damga vuran Portekizli orta sahanın yokluğunda Luiz Gustavo forma giyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Crespo’nun yerine Luiz

Fenerbahçe, Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşmada sakatılğı sebebiyle operasyon geçiren Miguel Crespo'dan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde son döneme damga vuran Portekizli orta sahanın yokluğunda Luiz Gustavo forma giyecek. 34 yaşındaki futbolcu Miha Zajc'ın partneri olacak. Teknik direktör İsmail Kartal, tecrübeli oyuncusuyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

SEZON SONU BREZİLYA'YA
Luiz Gustavo'nun sarı-lacivertlilerile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 34 yaşındaki futbolcu ülkesine dönerek kariyerine Brezilya'da devam edecek. Usta futbolcu Botafogo ve Corinthians ile temas halinde. Bu iki ekipten birini seçerek futbol oynamaya devam edecek.

DİĞER
Hande Erçel aşkını kabul etti! Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşkı belgelenmişti
Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel'e Kerem Bürsin sorusu sorulunca adeta buz kesti!
Aslan transferde işi sıkı tutacak! İşte liste başı isimler
Şampiyonluk böyle kutlanacak! Eşi benzeri yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'ta sona doğru! İşte sözleşme şartları
F.Bahçe'ye Uruguaylı orta saha! İlk temas kuruldu
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
SURVIVOR KİM ELENDİ? 26 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Maske yasağı kalktı mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! 01:03
Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! 01:02
Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" 00:51
Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" 00:51
Gol düellosu City’nin Gol düellosu City’nin 00:37
AVANTAJ EFES’IN AVANTAJ EFES’IN 00:36
Daha Eski
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 00:31
Djokovic'e Wimbledon müjdesi! Djokovic'e Wimbledon müjdesi! 00:29
Kerem bomba gibi! Devleri peşine taktı Kerem bomba gibi! Devleri peşine taktı 00:29
Beşiktaş'a PFDK şoku! Beşiktaş'a PFDK şoku! 00:29
F.Bahçe'den Belotti harekatı! İlk temas kuruldu F.Bahçe'den Belotti harekatı! İlk temas kuruldu 00:29
Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası... Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası... 00:29