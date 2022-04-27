Belotti transferi imkansız gibi

Sarı-lacivertliler gelecek sezon için forvet transferinde hata yapmak istemiyor. Gündeme alınan isimlerden olan Andrea Belotti için temaslar devam ediyor. Ancak piyasası bir hayli yüksek olan İtalyan forvet kariyerinin bu döneminde Fenerbahçe'yi düşünmüyor.
Sarı-lacivertlilergelecek sezon için forvet transferinde hata yapmak istemiyor. Gündeme alınan isimlerden olan Andrea Belotti için temaslar devam ediyor. Ancak piyasası bir hayli yüksek olan İtalyan forvet kariyerinin bu döneminde Fenerbahçe'yi düşünmüyor.