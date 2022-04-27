Haberler Fenerbahçe Belotti transferi imkansız gibi

Belotti transferi imkansız gibi

Sarı-lacivertliler gelecek sezon için forvet transferinde hata yapmak istemiyor. Gündeme alınan isimlerden olan Andrea Belotti için temaslar devam ediyor. Ancak piyasası bir hayli yüksek olan İtalyan forvet kariyerinin bu döneminde Fenerbahçe'yi düşünmüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Belotti transferi imkansız gibi
Sarı-lacivertliler gelecek sezon için forvet transferinde hata yapmak istemiyor. Gündeme alınan isimlerden olan Andrea Belotti için temaslar devam ediyor. Ancak piyasası bir hayli yüksek olan İtalyan forvet kariyerinin bu döneminde Fenerbahçe'yi düşünmüyor.
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