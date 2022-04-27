Arda'ya ilk teklif

Bu sezon oynadığı futbolla 7'den 70'e herkesi mest eden, Türkiye'nin yüzünü güldüren, sadece Kadıköy'de değil gittiği her deplasmanda tezahüratlarla karşılanan Arda Güler'e ilk yurt dışı teklif geldi. Genç oyuncuları parlatma merkezlerinden biri olan Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki oyuncu için 11 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Busezon oynadığı futbolla 7'den 70'e herkesi mest eden, Türkiye'nin yüzünü güldüren, sadece Kadıköy'de değil gittiği her deplasmanda tezahüratlarla karşılanan Arda Güler'e ilk yurt dışı teklif geldi. Genç oyuncuları parlatma merkezlerinden biri olan Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki oyuncu için 11 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Ayrıca sarı-lacivertli kulübe bir sonraki satışından yüzde 15'lik pay önerdiği de kaydedildi. Ancak Fenerbahçe'nin şu aşamada teklife olumlu yaklaşması beklenmiyor. Kanarya gelişiminin başında olan büyük potansiyel Arda'nın en azından 3 sene daha sarı-lacivertli forma altında devam etmesini istiyor.