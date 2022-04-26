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Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Transfer listesi hazır

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Jorge Jesus ismi her geçen gün ağırlık kazanıyor. Portekiz basını, 67 yaşındaki hocanın, Ali Koç’un teklifini kabul edebileceğini duyururken, transfer listesinin bile hazırlanmaya başlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Transfer listesi hazır

İstanbul'a gidebilir' haberleri yapılmaya başladı. Bayram sonrası durumun netleşmesi bekleniyor. Ekibiyle birlikte 'Yeni sezon için toplandık' fotoğrafı veren Jesus'a dayandırılan transfer listesi ise heyecan yarattı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Transfer listesi hazır

Listede Boubacar Kamara (ön libero), Luis Muriel (Forvet), Alejandro Grimalod (Sol bek) ve Jonathan Bamba (Sol kanat) gibi isimlerin yer aldığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Transfer listesi hazır

YENİ SİSTEME GÖRE TRANSFER
Dört oyuncu da oldukça maliyetli isimler olarak dikkat çekiyor. 22 yaşındaki Kamara'nın Marsilya ile kontratı bitecek. Ancak genç oyuncu başta Manchester United olmak üzere pekçok ünlü takımın radarında.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Transfer listesi hazır

Atalanta'nın forveti Muriel'in (11 gol/7 asist) piyasa değeri 22 milyon euro ve sözleşmesi sürüyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Transfer listesi hazır

26 yaşındaki Grimaldo, Benfica'da bu sezon 6 gol+9 asist ile üst düzey grafik çizdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Transfer listesi hazır

Hem onun hem Lille'de oynayan Bamba'nın piyasaları 20 milyon euro civarında...

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