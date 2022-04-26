Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Transfer listesi hazır

Listede Boubacar Kamara (ön libero), Luis Muriel (Forvet), Alejandro Grimalod (Sol bek) ve Jonathan Bamba (Sol kanat) gibi isimlerin yer aldığı iddia ediliyor.

YENİ SİSTEME GÖRE TRANSFER

Dört oyuncu da oldukça maliyetli isimler olarak dikkat çekiyor. 22 yaşındaki Kamara'nın Marsilya ile kontratı bitecek. Ancak genç oyuncu başta Manchester United olmak üzere pekçok ünlü takımın radarında.