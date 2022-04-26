G.Antep mesaisi başladı

Sarı-lacivertliler, iki günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı... Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı belirtildi. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Bright Osayi- Samuel ve Mert Hakan Yandaş'ın çalışmalarını salonda sürdürdüğü, sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai'nin tedavilerine devam edildiği aktarıldı.