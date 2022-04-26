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Fenerbahçe'den Andrea Belotti harekatı! İlk temas kuruldu

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini gelecek sezon noktalamak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Kadrosuna kaliteli bir golcü katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, İtalyan forvet Andrea Belotti'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'den Andrea Belotti harekatı! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'de teknik direktör için görüşmeler devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler, forvet transferine yoğunlaştı.

Fenerbahçe'den Andrea Belotti harekatı! İlk temas kuruldu

Sarı-Lacivertliler, İtalya'da Torino forması giyen İtalyan golcü Andrea Belotti'yi transfer etmek istiyor. Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki golcü ve menajeriyle temasa geçildi.


Fenerbahçe'den Andrea Belotti harekatı! İlk temas kuruldu

Sarı-lacivertliler, İtalya Milli Takım forması da giyen Belotti'yi kadrosuna katarak, forveti güçlendirmeyi planlıyor. Belotti'yi isteyen başka takımlar da olduğu F.Bahçeli kurmaylardan oyuncunun yıllık 4 milyon Euro ile birlikte imza parası talep ettiği bildirildi.

Fenerbahçe'den Andrea Belotti harekatı! İlk temas kuruldu

42 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Tecrübeli futbolcu, Torino formasıyla 19 maçta süre aldı ve 5 gol kaydetti. Belotti bu sezon tendon ve kas sakatlıkları nedeniyle 15 maçı kaçırdı. 28 yaşında, 1.81 boyunda olan Belotti, 42 kez giydiği İtalya Milli Takım forması ile 12 kez fileleri havalandırdı.

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