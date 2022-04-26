Fenerbahçe'den Andrea Belotti harekatı! İlk temas kuruldu

42 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ



Tecrübeli futbolcu, Torino formasıyla 19 maçta süre aldı ve 5 gol kaydetti. Belotti bu sezon tendon ve kas sakatlıkları nedeniyle 15 maçı kaçırdı. 28 yaşında, 1.81 boyunda olan Belotti, 42 kez giydiği İtalya Milli Takım forması ile 12 kez fileleri havalandırdı.