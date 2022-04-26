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Fenerbahçe'de Gaziantep FK mesaisi sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, zorlu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 21:40
Fenerbahçe'de Gaziantep FK mesaisi sürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları üzerinde durdu. Çift kale maçın yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bright Osayi-Samuel çalışmalarını salonda sürdürürken, Mert Hakan Yandaş günü saha çalışmalarıyla geçirdi. Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai'nin ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

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