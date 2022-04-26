Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Luiz Gustavo ile ilgili karar verildi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Luiz Gustavo ile ilgili karar verildi!

Fenerbahçe spor haberleri: Spor toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo için karar çıktı. Aldığı yüksek maaş sebebiyle Brezilyalı orta sahanın ayrılması için tüm kolaylıkların sağlanacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Luiz Gustavo ile ilgili karar verildi!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ilerleyen yaşı ve yüksek yıllık ücreti sebebiyle kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo için Fenerbahçe'nin kolaylık yapacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Luiz Gustavo ile ilgili karar verildi!

Luiz Gustavo için yönetimin tüm kolaylıkları sağlamayı düşündüğü bir sırada Brezilya basınında da sürpriz bir haber yayınlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Luiz Gustavo ile ilgili karar verildi!

Takvim'in UOL Esporte'dan derlediği haberde; Brezilya'da yetişmiş ve yurtdışında forma giyen 30 yaş üzeri 7 futbolcunun transferlerinin Brezilya kulüpleri için fırsat olabileceği ve takımların bu şansı kullanabileceği belirtildi. Bu futbolcular arasında Gustavo'nun da adı geçti.

DİĞER
Jackson Muleka, Süper Lig'i sallıyor! Devre arasının en iyi transferi...
Edwina Sponza ile yeniden barışan İbrahim Kutluay'dan Bebek'te aşk şovu
F.Bahçe'den Belotti harekatı! İlk temas kuruldu
Kerem bomba gibi! Devleri peşine taktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Jesus heyecanı! Transfer listesi hazır
F.Bahçe'den Belotti harekatı! İlk temas kuruldu
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
🔥Çılgın sayısal loto çekildi
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ismael'den mağlubiyet yorumu! "Larin'in kaçırdığı gol..." Ismael'den mağlubiyet yorumu! "Larin'in kaçırdığı gol..." 00:57
Kartal'a Paşa çelmesi! Kartal'a Paşa çelmesi! 00:56
34. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 34. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 00:56
Sivasspor evinde tek golle kazandı! Sivasspor evinde tek golle kazandı! 00:56
Dolmabahçe'de şok sakatlık! Dizi döndü Dolmabahçe'de şok sakatlık! Dizi döndü 00:56
F.Bahçe'den yeni sezon bombası! Anlaşma... F.Bahçe'den yeni sezon bombası! Anlaşma... 00:55
Daha Eski
Batshuayi'nin golüne ofsayt engeli! Batshuayi'nin golüne ofsayt engeli! 00:55
Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Muleka ve Ersin... Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Muleka ve Ersin... 00:55
Fırtına'dan Peres'in sakatlığıyla ilgili açıklama! Fırtına'dan Peres'in sakatlığıyla ilgili açıklama! 00:55
Beşiktaşlı yıldız cezalı duruma düştü! Beşiktaşlı yıldız cezalı duruma düştü! 00:54
Fırtına'dan Cimbom'a yılın çalımı! Fırtına'dan Cimbom'a yılın çalımı! 00:54
Yusuf'a büyük övgü! "Sihirli sol ayak" Yusuf'a büyük övgü! "Sihirli sol ayak" 00:54