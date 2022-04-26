FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Luiz Gustavo ile ilgili karar verildi!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ilerleyen yaşı ve yüksek yıllık ücreti sebebiyle kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo için Fenerbahçe'nin kolaylık yapacağı iddia edildi.
Luiz Gustavo için yönetimin tüm kolaylıkları sağlamayı düşündüğü bir sırada Brezilya basınında da sürpriz bir haber yayınlandı.
Takvim'in UOL Esporte'dan derlediği haberde; Brezilya'da yetişmiş ve yurtdışında forma giyen 30 yaş üzeri 7 futbolcunun transferlerinin Brezilya kulüpleri için fırsat olabileceği ve takımların bu şansı kullanabileceği belirtildi. Bu futbolcular arasında Gustavo'nun da adı geçti.
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