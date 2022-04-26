Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçının geliri açıklandı!

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçının geliri açıklandı!

Son dakika spor haberi: Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, ülkesindeki savaş mağdurlarına destek amacıyla Fenerbahçe ile oynanan özel maçtan 5 milyon grivna (2,5 milyon lira) gelir elde edildiğini açıkladı. Fenerbahçe de Shakhtar Donetsk'in paylaşımına cevaben sosyal medya hesabından "Barış için her zaman yan yana" paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 15:41
Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçının geliri açıklandı!

Shakhtar Donetsk'in sosyal medya hesabından 19 Nisan'da İstanbul'da oynanan özel maçın geliri duyuruldu.

Fenerbahçe de Shakhtar Donetsk'in paylaşımına cevaben sosyal medya hesabından "Barış için her zaman yan yana" paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe, "Ukrayna'da barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamındaki özel maçta karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenmişti.

Türk taraftarlar dışında Ukraynalı bazı futbolseverler de mücadeleyi tribünden takip etmişti. Geliri savaş nedeniyle zarar gören insanlar ve çocuklar için bağışlanacak karşılaşmayı 11 bin 781 biletli taraftar izlemişti.

DİĞER
Son dakika: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a hoş geldin transferi! Yıldız golcü için görüşmeler başladı...
Alman devi Beşiktaş'ın genç yıldızı için devrede! Rıdvan Yılmaz için İstanbul'a geldiler
Transfer için İstanbul'a geldiler! İşte o takım
Burak Elmas idari ibrasızlık davası açtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ve karar verildi! Mesut ve Ozan affedilecek mi?
O fotoğraf sonrası flaş hamle! F.Bahçe'yi analize başladı
Maske yasağı kalktı mı?
TOKİ Bursa İnegöl sonuçları açıklandı mı? Çekiliş saat kaçta yapılacak | 2022 TOKİ Bursa kura çekımı
Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel spor paylaşımlarıyla gündem oldu!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay 15:15
Pjanic'ten G.Saray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi Pjanic'ten G.Saray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi 15:09
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı 14:40
Göztepe'de yaprak dökümü! Göztepe'de yaprak dökümü! 14:35
M. City - R. Madrid maçı yayın bilgileri M. City - R. Madrid maçı yayın bilgileri 14:31
Beşiktaş'a transfer müjdesi! Yeni takımı belli oldu Beşiktaş'a transfer müjdesi! Yeni takımı belli oldu 14:05
Daha Eski
Juventuslu Giorgio Chiellini'den veda! Resmen açıkladı Juventuslu Giorgio Chiellini'den veda! Resmen açıkladı 14:01
Transfer için İstanbul'a geldiler! İşte o takım Transfer için İstanbul'a geldiler! İşte o takım 13:56
Burak Elmas idari ibrasızlık davası açtı! Burak Elmas idari ibrasızlık davası açtı! 12:51
Barnsley - Blackpool maçı ne zaman? Barnsley - Blackpool maçı ne zaman? 11:28
Swansea City - Bournemouth maçı ne zaman? Swansea City - Bournemouth maçı ne zaman? 11:24
Güven Yalçın ve Ghezzal oruçlarını sahada açtı Güven Yalçın ve Ghezzal oruçlarını sahada açtı 11:15