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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig devleri Kim Min-Jae için kapışıyor!

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Kim Min-Jae için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Kore basını, Fenerbahçe’deki performansıyla parlayan Kim Min-Jae için Premeir Lig devleri Liverpool, Tottenham ve Everton’ın devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig devleri Kim Min-Jae için kapışıyor!

Fenerbahçe ve Güney Kore Milli Takımı'ndaki performansıyla dikkat çeken Kim Min- Jae için transfer iddiaları devam edior.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig devleri Kim Min-Jae için kapışıyor!

Kore'de yayınlanan Koreatimes; İngiltere Premier Lig'den Liverpool, Everton ve Tottenham'ın 25 yaşındaki savunmacıyı yakın takibe aldığını belirtti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig devleri Kim Min-Jae için kapışıyor!

Haberde, Min-Jae'yi Fenerbahçe formasıyla izleyen Liverpool scoutlarının, oyuncunun performansından etkilendiği aktarılırken, kadrosunda Heung-min Son'u barındıran Tottenham'ın da ikinci Güney Koreli olarak Kim Min-Jae'ye imza attırmak istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig devleri Kim Min-Jae için kapışıyor!

Everton'ın da ligde kalmayı başarması durumunda transferde Kim Min-Jae yarışına dahil olacağı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig devleri Kim Min-Jae için kapışıyor!

Bu sezon 40 resmi maçta forma giyip 1 gol atan başarılı savunmacı gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Min-Jae'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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