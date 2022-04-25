SPOR HABERİ - Dikkat çeken detay! Fenerbahçe'nin golcüleri ve Jorge Jesus...

Sarı-Lacivertliler, Jesus'un takımın başına geçmesiyle hücum futboldan ödün vermeyecek gibi görünüyor. Taraftarın istediği '90 dakika hücum eden, saldıran Fenerbahçe' ortaya çıkacak. Bunu rakamlar da doğruluyor.

Takvim'in derlediği haberde; Jorge Jesus 2009 yılında Benfica'nın hocası olduğunda santrfor bir dönem Trabzonspor forması giyen Oscar Cardozo idi. Paraguaylı yıldız, Jesus ile 5 sezonda 133 gole imza attı. Benfica sonrasında Rodrigo'yu transfer etti. O da 68 maçta 27 gol attı.