Haberler Fenerbahçe SPOR HABERİ - Dikkat çeken detay! Fenerbahçe'nin golcüleri ve Jorge Jesus...

SPOR HABERİ - Dikkat çeken detay! Fenerbahçe'nin golcüleri ve Jorge Jesus...

Spor haberi... Yeni sezon öncesi teknik direktör konusu halen belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de öncelik bu konuyu halletmek. Liste başı isimlerden olan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus için ciddi adımlar atılmaya başlanırken, dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 16:38
SPOR HABERİ - Dikkat çeken detay! Fenerbahçe'nin golcüleri ve Jorge Jesus...

Sarı-Lacivertliler, Jesus'un takımın başına geçmesiyle hücum futboldan ödün vermeyecek gibi görünüyor. Taraftarın istediği '90 dakika hücum eden, saldıran Fenerbahçe' ortaya çıkacak. Bunu rakamlar da doğruluyor.

SPOR HABERİ - Dikkat çeken detay! Fenerbahçe'nin golcüleri ve Jorge Jesus...

Takvim'in derlediği haberde; Jorge Jesus 2009 yılında Benfica'nın hocası olduğunda santrfor bir dönem Trabzonspor forması giyen Oscar Cardozo idi. Paraguaylı yıldız, Jesus ile 5 sezonda 133 gole imza attı. Benfica sonrasında Rodrigo'yu transfer etti. O da 68 maçta 27 gol attı.

SPOR HABERİ - Dikkat çeken detay! Fenerbahçe'nin golcüleri ve Jorge Jesus...

Portekizli teknik adam, Sporting Lizbon'a geçtiğinde Islam Slimani kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. 46 maçta 31 gol kaydetti. Sonrasında ise Leicester City'ye transfer oldu. Bas Dost 31 maçta 34 gole ulaştı.

SPOR HABERİ - Dikkat çeken detay! Fenerbahçe'nin golcüleri ve Jorge Jesus...

Al Hilal'i çalıştırdığı dönemde Bafetimbi Gomis'i transfer ettirdi. Galatasaray forması giyen yıldız golcü 48 maçta 35 gole ulaştı. Flamengo'da Gabriel Barbosa 40 maçta 21 golle yıldızlaştı.

SPOR HABERİ - Dikkat çeken detay! Fenerbahçe'nin golcüleri ve Jorge Jesus...

Benfica'daki son döneminde ise Darwin Nunes ortaya çıktı. İlk sezonunda 41 maçta 14 gol 12 asist ile dikkat çekiyor. Bu sezon da gol sayısı 30'u aşmış durumda.

SPOR HABERİ - Dikkat çeken detay! Fenerbahçe'nin golcüleri ve Jorge Jesus...

Fenerbahçe yıllardır golcü problemi yaşıyor. Jesus göreve gelirse ve transfer sezonu iyi geçirilirse gelecek sezonun takımı hücum futbolunda çok şey vaat ediyor.

DİĞER
Doğuma günler kala Sinem Kobal'dan mest eden paylaşım! Sinem Kobal'a "Maşallah" yorumları yağdı!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu haince öldürülmüştü... Ece Erken miras kararıyla şaşkına çevirdi Noyan Erken yorumsuz bırakmadı: "Ne yese doymaz..."
F.Bahçe için olay hoca iddiası! Ukrayna basını Lucescu'yu duyurdu
F.Bahçe'nin Jesus görüşmesinin detaylarını açıkladı! Canlı yayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Gaziantep FK hazırlıkları başladı!
F.Bahçe için olay hoca iddiası! Ukrayna basını Lucescu'yu duyurdu
En güzel Kadir Gecesi mesajları
BAYRAM MESAJLARI 2022
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sultanlar Ligi'nde ilk finalist Vakıfbank! Sultanlar Ligi'nde ilk finalist Vakıfbank! 17:02
Transferde Pulgar sürprizi! Yeni takımı belli oldu Transferde Pulgar sürprizi! Yeni takımı belli oldu 17:02
Galatasaray Başkan adayı Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör... Galatasaray Başkan adayı Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör... 16:50
Dikkat çeken detay! F.Bahçe'nin golcüleri ve Jesus... Dikkat çeken detay! F.Bahçe'nin golcüleri ve Jesus... 16:38
Tuzlaspor evinde farklı kazandı! Tuzlaspor evinde farklı kazandı! 16:33
Hamsik'in şampiyonluk heyecanı! Kariyerinde ilk kez... Hamsik'in şampiyonluk heyecanı! Kariyerinde ilk kez... 16:31
Daha Eski
F.Bahçe'de Gaziantep FK hazırlıkları başladı! F.Bahçe'de Gaziantep FK hazırlıkları başladı! 15:49
F.Bahçe için olay hoca iddiası! Ukrayna basını Lucescu'yu duyurdu F.Bahçe için olay hoca iddiası! Ukrayna basını Lucescu'yu duyurdu 15:41
Beşiktaş ve Trabzonspor o alanda zirvede! Beşiktaş ve Trabzonspor o alanda zirvede! 15:33
F.Bahçe'nin Jesus görüşmesinin detaylarını açıkladı! Canlı yayında... F.Bahçe'nin Jesus görüşmesinin detaylarını açıkladı! Canlı yayında... 15:08
Trabzonspor-Antalyaspor maçının biletlerine büyük ilgi! Trabzonspor-Antalyaspor maçının biletlerine büyük ilgi! 14:20
Kerem için flaş iddia! 12 milyon euro... Kerem için flaş iddia! 12 milyon euro... 14:12