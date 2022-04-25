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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü Openda!

Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Vitesse'de kiralık forma giyen Lois Openda'yı takip ettiği bildirildi. Bu sezon Eredivisie'de iyi bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki oyuncu, 28 maçta 13 gol+2 asist üretti. Bonservisi Club Brugge'de bulunan Belçikalı forvetin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü Openda!

Yeni sezonda iyi bir golcü almak isteyen Fenerbahçe için Hollanda'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Vitesse'de kiralık forma giyen Lois Openda'yı takip ettiği bildirildi.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü Openda!

Bu sezon Eredivisie'de iyi bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki oyuncu, 28 maçta 13 gol+2 asist üretti. Bonservisi Club Brugge'de bulunan Belçikalı forvetin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü Openda!

Piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Openda için sezon sonunda resmi girişim olabileceği dile getirildi.

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