Haberler Fenerbahçe Hedef 10’da 10

Hedef 10’da 10

Kanarya, ligde kalan 4 maçı da kazanarak 10’da 10 yapmak ve Şampiyonlar Ligi biletini muhteşem seriyle almak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Hedef 10’da 10
Fenerbahçe'de gözler Gaziantep FK maçına çevrildi. Ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı kazanarak ikinci sıradaki yerini pekiştiren Kanarya, kalan dört haftada da başarılı çizgisini sürdürerek Şampiyonlar Ligi biletini almayı hedefliyor... Kadıköy'de taraftarının desteği ile Gaziantep'i de halkaya eklemek isteyen sarı-lacivertliler, ardından derbide Beşiktaş'a konuk olacak. İç sahadaki Karagümrük ve Yeni Malatya deplasmanları ile finişe ulaşacak. İsmail Kartal ve öğrencileri 4 maçtan da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 10 maça taşımayı ve ligi rekorla tamamlamayı planlıyor.
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