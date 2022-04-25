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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler son 27 yılın en başarılısı oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe formasıyla dikkat çeken bir performansa imza atan genç futbolcu Arda Güler, flaş bir istatistiğe de imzasını attı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 09:33
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler son 27 yılın en başarılısı oldu!

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 11 maça çıkan Arda Güler 3 gol ve 3 asistle 6 gole direkt katkı yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler son 27 yılın en başarılısı oldu!

Sadece 268 dakika sahada kalan genç futbolcu her 89 dakikada bir tabelaya etki etmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler son 27 yılın en başarılısı oldu!

Arda Güler böylece, Süper Lig'de 1 sezonda en az 10 maç forma giyen 19 yaş altı futbolcular dikkate alındığında son 27 yılın en başarılı performansına imza atmış oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler son 27 yılın en başarılısı oldu!

Takvim'de yer alan habere göre Arda Güler, Oktay Derelioğlu'nun ardından en iyi ortalamayı yakalamayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler son 27 yılın en başarılısı oldu!

Ancak yıldız futbolcu sezonun kalan bölümünde gol ve asistlerine devam ederse, Oktay Derelioğlu'nu geride bırakabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler son 27 yılın en başarılısı oldu!

17 yaşındaki oyuncu, 45 dakika oynadığı Rizespor maçına da bir asist ve iki golün hazırlayıcısı olarak damgasını vurmuştu.

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