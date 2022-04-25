Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Transferde dev yarış! Kim Min-Jae'ye 3 talip birden

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde dev yarış! Kim Min-Jae'ye 3 talip birden

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Performansıyla savunmanın bel kemiği haline gelen 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa devlerinin yakın takibine girdi. Bir süredir izlenen ve futboluyla beğeni toplayan başarılı oyuncuya İngiltere Premier Lig'den 3 talip çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 12:28
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Transferde dev yarış! Kim Min-Jae'ye 3 talip birden

Fenerbahçe'deki performansıyla göz kamaştıran ve savunmanın sigortası konumuna gelen Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, transferde Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde dev yarış! Kim Min-Jae'ye 3 talip birden

koreatimes'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig'den 3 kulüp, Kim Min-Jae'nin peşine düştü. Liverpool, Everton ve Tottenham'ın Güney Koreli savunmacıyı yakın takibe aldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde dev yarış! Kim Min-Jae'ye 3 talip birden

Min-Jae'yi Fenerbahçe formasıyla izleyen Liverpool scoutlarının, 25 yaşındaki savunmacının performansından oldukça etkilendiği belirtildi. Öte yandan söz konusu haberde; Kadrosunda Heung-min Son'u barındıran Tottenham'ın, bir diğer Güney Koreli Kim Min-Jae'ye imza attırmak istediğinin altı çizildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde dev yarış! Kim Min-Jae'ye 3 talip birden

EVERTON KÜME DÜŞMEZSE YARIŞA KATILACAK!
İngiltere Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Everton'ın, ligde kalmayı başarması durumunda transferde Kim Min-Jae yarışına dahil olacağı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde dev yarış! Kim Min-Jae'ye 3 talip birden

Bu sezon 40 resmi maçta forma giyen yıldız savunmacı gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Min-Jae'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil suskunluğunu bozdu! "Bu şekilde yok sayılmak..."
Hacı Sabancı ile evlendikten sonra fiyatı artırdı! 10 bin TL alan Nazlı Kayı, Sabancı olunca bakın ne kadar kazanmaya başladı
Göztepe'de flaş gelişme! Devir işlemleri...
F.Bahçe'ye Allahyar müjdesi! Transfer teklifi ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Kartal'dan flaş hamle! Genç isim o maçta kadroda
Fenerbahçe'den Arda Güler ve transfer planı! Kariyeri boyunca...
25 Nisan 2022 Sayısal Loto sorgulama ekranı
Maske yasağı kalktı mı?
2022 Ramazan Bayramı hava durumu
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Arda Güler ve transfer planı! Kariyeri boyunca... Fenerbahçe'den Arda Güler ve transfer planı! Kariyeri boyunca... 12:59
F.Bahçe'ye Allahyar müjdesi! Transfer teklifi ortaya çıktı F.Bahçe'ye Allahyar müjdesi! Transfer teklifi ortaya çıktı 12:42
Göztepe'de flaş gelişme! Devir işlemleri... Göztepe'de flaş gelişme! Devir işlemleri... 12:31
Transferde dev yarış! Min-Jae'ye 3 talip birden Transferde dev yarış! Min-Jae'ye 3 talip birden 12:28
Real ilk bombayı patlatıyor! 4 yıllık imza... Real ilk bombayı patlatıyor! 4 yıllık imza... 12:02
Boavista - Sporting Lizbon maçı ne zaman? Boavista - Sporting Lizbon maçı ne zaman? 11:49
Daha Eski
Fenerbahçe'nin hedefi belli oldu! Sezon sonuna kadar... Fenerbahçe'nin hedefi belli oldu! Sezon sonuna kadar... 11:47
Braga - Porto maçı ne zaman? Braga - Porto maçı ne zaman? 11:44
Sassuolo - Juventus maçı ne zaman? Sassuolo - Juventus maçı ne zaman? 11:39
Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman? Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman? 11:32
Barcelona'nın Miralem Pjanic kararı belli oldu! Barcelona'nın Miralem Pjanic kararı belli oldu! 11:28
Pelicans seriyi eşitledi! Pelicans seriyi eşitledi! 11:26