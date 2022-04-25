FENERBAHÇE HABERİ: Transferde dev yarış! Kim Min-Jae'ye 3 talip birden

Fenerbahçe'deki performansıyla göz kamaştıran ve savunmanın sigortası konumuna gelen Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, transferde Avrupa ekiplerinin radarına girdi.
Fenerbahçe'deki performansıyla göz kamaştıran ve savunmanın sigortası konumuna gelen Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, transferde Avrupa ekiplerinin radarına girdi.
koreatimes'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig'den 3 kulüp, Kim Min-Jae'nin peşine düştü. Liverpool, Everton ve Tottenham'ın Güney Koreli savunmacıyı yakın takibe aldığı ifade edildi.
Min-Jae'yi Fenerbahçe formasıyla izleyen Liverpool scoutlarının, 25 yaşındaki savunmacının performansından oldukça etkilendiği belirtildi. Öte yandan söz konusu haberde; Kadrosunda Heung-min Son'u barındıran Tottenham'ın, bir diğer Güney Koreli Kim Min-Jae'ye imza attırmak istediğinin altı çizildi.
EVERTON KÜME DÜŞMEZSE YARIŞA KATILACAK!
İngiltere Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Everton'ın, ligde kalmayı başarması durumunda transferde Kim Min-Jae yarışına dahil olacağı bildirildi.
Bu sezon 40 resmi maçta forma giyen yıldız savunmacı gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Min-Jae'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.