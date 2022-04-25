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Barcelona Frenkie de Jong'u gönderiyor! 70 milyon euro...

Son dakika spor haberleri... La Liga'da sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'ya 1-0 yenilen Barcelona'da oyundan alınan Frenkie de Jong, teknik direktör Xavi'ye tepki göstererek soyunma odasının yolunu tutmuştu. İspanyol basını, Katalan devinin Hollandalı oyuncuyu takımdan göndermek istediğini açıklarken sürpriz bir teklif iddiasında bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 10:57
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Barcelona Frenkie de Jong'u gönderiyor! 70 milyon euro...

İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'ya 1-0 yenilerek şok bir mağlubiyet aldı. Liderlik koltuğunda Real Madrid'in oturduğu ve şampiyonluğa da hayli yakın olduğu ligde, Barcelona'nın bu sonucu alması İspanya basınında da gündem oldu.

Bu arada gündemdeki konulardan biri de daha önce de sık sık eleştirilerin hedefi olan Frenkie de Jong'un maçtaki tutumuydu. Teknik direktör Xavi tarafından oyundan alınan Hollandalı futbolcu, hocasına tepki göstererek direkt soyunma odasının yolunu tutmuştu. Bu olay sonrası İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

El Chiringuito de Jugones adlı programda, Katalan devinin yıldız oyuncuyu takımdan göndermek istediği ifade edildi. Programda ayrıca, gelecek sezon için Erik ten Hag ile anlaşan Manchester United'ın, Frenkie de Jong için 70 milyon euro'luk dev bir teklif hazırladığı bilgisi de paylaşıldı. Bu teklifin Barcelona'yı memnun edeceği ve kulüp yönetimi tarafından kabul göreceği iddia edildi.

Barcelona'ya 2019 yılında 86 milyon euro karşılığında transfer edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Katalan devinde bu sezon çıktığı 43 karşılaşmada 4 gol atarken 5 de asist yaptı.

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