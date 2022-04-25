Arayışta sona gelindi! Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı

Tarafların 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme konusunda da el sıkıştıkları ifade ediliyor. Jesus'un şampiyonluğa ulaşmak için Başkan Ali Koç'dan ciddi bir transfer bütçesi istediği ve tarafların şu anda bu bütçe üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.