Haberler Fenerbahçe Arayışta sona gelindi! Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı

Arayışta sona gelindi! Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, bekleyiş sona ermek üzere. Portekiz'de Jorge Jesus ile görüşen yönetim anlaşma sağladı. Dünyaca ünlü teknik adamla mali görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Arayışta sona gelindi! Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı

Süper Lig'de son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç önceki gün flaş bir hamle yapmıştı. Camiadan gelen yoğun baskılara rağmen İsmail Kartal'la yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmeyen Başkan Ali Koç dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'la Lizbon'da bir araya gelmişti.

Arayışta sona gelindi! Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı

Yönetici Selahattin Baki'nin de yer aldığı zirvede tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Arayışta sona gelindi! Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı

EKİBİYLE BERABER GELECEK

Takvim'in haberine göre; Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin teklifini prensipte kabul ettiği, şu anda bazı ekonomik konular üzerinde görüşmelerin sürdüğü belirlendi. Alınan bilgilere göre resmi imzalar atılırsa 67 yaşındaki hocanın ekibiyle beraber Fenerbahçe'ye yıllık maliyeti 6 milyon Euro olacak.

Arayışta sona gelindi! Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı

Tarafların 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme konusunda da el sıkıştıkları ifade ediliyor. Jesus'un şampiyonluğa ulaşmak için Başkan Ali Koç'dan ciddi bir transfer bütçesi istediği ve tarafların şu anda bu bütçe üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Arayışta sona gelindi! Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Benfica, Al Hilal, Sporting Lizbon, Braga ve Belenenses'de görev yapan Jesus'un 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 6 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ve 1 Libertadores Kupası zaferleri bulunuyor.

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