Valencia geri döndü

Son dönemde kulübeye hapsolan Enner Valencia, Rize'de yeniden gol atmanın sevincini yaşıyor. Oyuna girer girmez fileleri sarsan Ekvadorlu yıldızın yaklaşık 2.5 aylık gol hasreti son buldu. Pelkas'ın sakatlanmasının ardından hücumda yeni 'joker' haline gelen Valencia'ya İsmail Kartal'ın kalan haftalarda daha çok şans vermesi bekleniyor.
Son dönemde kulübeye hapsolan Enner Valencia, Rize'de yeniden gol atmanın sevincini yaşıyor. Oyuna girer girmez fileleri sarsan Ekvadorlu yıldızın yaklaşık 2.5 aylık gol hasreti son buldu. Pelkas'ın sakatlanmasının ardından hücumda yeni 'joker' haline gelen Valencia'ya İsmail Kartal'ın kalan haftalarda daha çok şans vermesi bekleniyor.