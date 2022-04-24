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Valencia geri döndü

Son dönemde kulübeye hapsolan Enner Valencia, Rize'de yeniden gol atmanın sevincini yaşıyor. Oyuna girer girmez fileleri sarsan Ekvadorlu yıldızın yaklaşık 2.5 aylık gol hasreti son buldu. Pelkas'ın sakatlanmasının ardından hücumda yeni 'joker' haline gelen Valencia'ya İsmail Kartal'ın kalan haftalarda daha çok şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
Valencia geri döndü
Son dönemde kulübeye hapsolan Enner Valencia, Rize'de yeniden gol atmanın sevincini yaşıyor. Oyuna girer girmez fileleri sarsan Ekvadorlu yıldızın yaklaşık 2.5 aylık gol hasreti son buldu. Pelkas'ın sakatlanmasının ardından hücumda yeni 'joker' haline gelen Valencia'ya İsmail Kartal'ın kalan haftalarda daha çok şans vermesi bekleniyor.
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