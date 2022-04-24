Stepne Gustavo

Crespo'nun sakatlanmasıyla orta sahada Miha Zajc'ın yeni partnerinin kim olacağı merak ediliyor. Bu mevki için favori Luiz Gustavo. Brezilyalı ön libero ligde son 4 maçta da kısa süre şans bulmuştu. Mert Hakan'ın bu mevkiye çekilmesi de seçenekler arasında.
Crespo'nun sakatlanmasıyla orta sahada Miha Zajc'ın yeni partnerinin kim olacağı merak ediliyor. Bu mevki için favori Luiz Gustavo. Brezilyalı ön libero ligde son 4 maçta da kısa süre şans bulmuştu. Mert Hakan'ın bu mevkiye çekilmesi de seçenekler arasında.