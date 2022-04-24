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Sabitzer'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Marcel Sabitzer'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan Avusturyalı yıldıza İtalya Serie A ekibi Roma talip oldu. Öte yandan 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Bayern Münih'in, transfer için beklediği ücret de ortaya çıktı. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 10:25
BURAK ŞENTÜRK
Sabitzer'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı...

Merkez orta saha bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Marcel Sabitzer ismi ön plana çıkmıştı.

Sabitzer'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı...

Kulübü Bayern Münih'ten ayrılması gündeme gelen Avusturyalı yıldızın menajerler tarafından sarı-lacivertlilere önerildiği iddia edilmişti.

Sabitzer'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı...

FENERBAHÇE'YE DEV RAKİP!
28 yaşındaki futbolcunun şartlarını soruşturmaya başlayan Fenerbahçe'ye transferde dev bir rakip çıktı.

Sabitzer'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı...

Alman basınında yer alan haberde; İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da teknik direktör Tiago Pinto'nun Marcel Sabitzer'i kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Sabitzer'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı...

15 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Sabitzer'in bonservisini elinde bulunduran Bayern Münih'in transfer için 15 milyon euro'luk bir beklenti içinde olduğu kaydedildi.

Sabitzer'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı...

BİRÇOK TALİBİ VAR!
Alman devindeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Marcel Sabitzer'e Roma ve Fenerbahçe haricinde Atletico Madrid ve Arsenal'in de ilgi duyduğu öne sürüldü.

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