Sabitzer'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı...

15 MİLYON EURO BEKLENİYOR! Sabitzer'in bonservisini elinde bulunduran Bayern Münih 'in transfer için 15 milyon euro'luk bir beklenti içinde olduğu kaydedildi.

BİRÇOK TALİBİ VAR!

Alman devindeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Marcel Sabitzer'e Roma ve Fenerbahçe haricinde Atletico Madrid ve Arsenal'in de ilgi duyduğu öne sürüldü.