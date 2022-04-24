Sabitzer'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı...

Merkez orta saha bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Marcel Sabitzer ismi ön plana çıkmıştı.
Merkez orta saha bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Marcel Sabitzer ismi ön plana çıkmıştı.
Kulübü Bayern Münih'ten ayrılması gündeme gelen Avusturyalı yıldızın menajerler tarafından sarı-lacivertlilere önerildiği iddia edilmişti.
FENERBAHÇE'YE DEV RAKİP!
28 yaşındaki futbolcunun şartlarını soruşturmaya başlayan Fenerbahçe'ye transferde dev bir rakip çıktı.
Alman basınında yer alan haberde; İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da teknik direktör Tiago Pinto'nun Marcel Sabitzer'i kadrosunda görmek istediği iddia edildi.
15 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Sabitzer'in bonservisini elinde bulunduran Bayern Münih'in transfer için 15 milyon euro'luk bir beklenti içinde olduğu kaydedildi.
BİRÇOK TALİBİ VAR!
Alman devindeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Marcel Sabitzer'e Roma ve Fenerbahçe haricinde Atletico Madrid ve Arsenal'in de ilgi duyduğu öne sürüldü.