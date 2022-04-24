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Fenerbahçe'den Jesus seferi

Hoca arayışları süren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, Jorge Jesus ile masaya oturmak için dün Portekiz’e gitti. Başkan, ünlü hocayı iknaya çalışacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'den Jesus seferi

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımı üst düzey bir teknik direktöre emanet etmek isteyen başkan Ali Koç, Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gitti. 67 yaşındaki çalıştırıcı ile masaya oturacak olan Koç, anlaşma zemini arayacak.

Fenerbahçe'den Jesus seferi

Koç ile birlikte yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de görüşmede yer alacağı ifade edildi. Joachim Löw ile birlikte sarı-lacivertlilerin en önemli hoca adayı olan Jesus'un ismi son dönemde biraz daha öne çıkmıştı.

Fenerbahçe'den Jesus seferi

Son olarak Benfica'da görev yapan Jesus, geçtiğimiz aralık ayından beri boşta bulunuyor. Brezilya, Katar ve Suudi takımlarının da ilgilendiği Jesus'un istediği ekonomik şartları uygun hale getirmesi halinde anlaşma sağlanabileceği konuşuluyor.

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