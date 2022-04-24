Fenerbahçe'den Jesus seferi

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımı üst düzey bir teknik direktöre emanet etmek isteyen başkan Ali Koç, Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gitti. 67 yaşındaki çalıştırıcı ile masaya oturacak olan Koç, anlaşma zemini arayacak.

Koç ile birlikte yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de görüşmede yer alacağı ifade edildi. Joachim Löw ile birlikte sarı-lacivertlilerin en önemli hoca adayı olan Jesus'un ismi son dönemde biraz daha öne çıkmıştı.