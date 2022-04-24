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Fenerbahçeli Altay Bayındır seriye bağladı! Sakatlığından sonra o maçlarda...

Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır, sakatlığının ardından fırtına gibi döndü. Başarılı eldiven, son olarak Fenerbahçe'nin oynadığı Çaykur Rizespor maçında da kalesini gole kapatarak bu hususta bir seriye başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 09:59
Fenerbahçeli Altay Bayındır seriye bağladı! Sakatlığından sonra o maçlarda...

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, performansıyla parmak ısırtıyor. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre kalesinden uzak kalan ve takımına bir hayli sorun yaşatan Altay, fırtına gibi döndü.

Fenerbahçeli Altay Bayındır seriye bağladı! Sakatlığından sonra o maçlarda...

Sarı lacivertlilerin milli file bekçisi, omuzundan yaşadığı sakatlığının ardından müthiş bir dönüş yaptı ve 'seriye' başladı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır seriye bağladı! Sakatlığından sonra o maçlarda...

ALTAY VAR GOL YOK!
Fenerbahçe son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un konuğu olmuş ve müsabakadan 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Altay, Rizespor maçında da gol yemedi.

Fenerbahçeli Altay Bayındır seriye bağladı! Sakatlığından sonra o maçlarda...

Bununla beraber Altay'ın, sakatlığının ardından oynadığı 4 müsabakada da kalesinde gol görmediği ortaya çıktı. Bu süreçte kalesine gelen gol olabilecek 8 isabetli şutu engelleyen Altay'ın hedefi serisini daha da ileriye taşımak.

Fenerbahçeli Altay Bayındır seriye bağladı! Sakatlığından sonra o maçlarda...

ALTAY'IN GOL YEMEDİĞİ MAÇLAR
Kayserispor 0-4 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
Fenerbahçe 2-0 Göztepe
Rizespor 0-6 Fenerbahçe

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