Fenerbahçeli Altay Bayındır seriye bağladı! Sakatlığından sonra o maçlarda...

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, performansıyla parmak ısırtıyor. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre kalesinden uzak kalan ve takımına bir hayli sorun yaşatan Altay, fırtına gibi döndü.
Sarı lacivertlilerin milli file bekçisi, omuzundan yaşadığı sakatlığının ardından müthiş bir dönüş yaptı ve 'seriye' başladı.
ALTAY VAR GOL YOK!
Fenerbahçe son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un konuğu olmuş ve müsabakadan 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Altay, Rizespor maçında da gol yemedi.