Fenerbahçeli Altay Bayındır seriye bağladı! Sakatlığından sonra o maçlarda...

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, performansıyla parmak ısırtıyor. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre kalesinden uzak kalan ve takımına bir hayli sorun yaşatan Altay, fırtına gibi döndü.

Sarı lacivertlilerin milli file bekçisi, omuzundan yaşadığı sakatlığının ardından müthiş bir dönüş yaptı ve 'seriye' başladı.