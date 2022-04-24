Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun yerine kim oynayacak? Belli oldu!

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan ve maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de bir yandan galibiyet sevinci yaşanırken, diğer yandan da Miguel Crespo üzüntüsü yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Portekizli yıldızın, sezonu kapattığı bilinirken, yerine kimin oynayacağı merak konusu olmuştu.
Teknik heyetin bu hususta vereceği karar merak konusu olurken, önemli bir gelişme yaşandı. Miguel Crespo'nun yerine tercih edilmesi beklenen isim belli oldu.