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Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun yerine kim oynayacak? Belli oldu!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Çaykur Rizespor deplasmanından 6-0'lık galibiyetle ayrılmış ancak maçta yıldız futbolcu Miguel Crespo sakatlanmıştı. Fenerbahçe camiası, Miguel Crespo'nun sakatlığı ile sarsılırken, teknik heyetin, yıldız ismin yerine kimi sahaya süreceği merak ediliyordu. Kanarya'da, Crespo'nun stepnesi belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 13:26
Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun yerine kim oynayacak? Belli oldu!

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan ve maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de bir yandan galibiyet sevinci yaşanırken, diğer yandan da Miguel Crespo üzüntüsü yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun yerine kim oynayacak? Belli oldu!

Sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Portekizli yıldızın, sezonu kapattığı bilinirken, yerine kimin oynayacağı merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun yerine kim oynayacak? Belli oldu!

Teknik heyetin bu hususta vereceği karar merak konusu olurken, önemli bir gelişme yaşandı. Miguel Crespo'nun yerine tercih edilmesi beklenen isim belli oldu.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun yerine kim oynayacak? Belli oldu!

GUSTAVO GÖREVE
Miha Zajc'ın partnerinin Crespo'nun yokluğunda Luiz Gustavo'nun olması bekleniyor. Teknik heyetin favorisinin, Brezilyalı yıldız olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun yerine kim oynayacak? Belli oldu!

Öte yandan Luiz Gustavo haricinde Mert Hakan Yandaş'ın de mevcut bölgeye çekilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

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