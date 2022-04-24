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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Altay'ı 11-0 mağlup etti!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı,Kadın Futbol Süper Ligi 19. haftasında Altay ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, müsabakadan 11-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 13:48
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Altay'ı 11-0 mağlup etti!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta maçında Altay'ı 11-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Altay'a konuk oldu. Karşılaşmayı 11-0 kazanan sarı-lacivertli takım, puanını 49'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'nin gollerini 11., 23., 31., 53. dakikalarda Kennya Cordner, 14. dakikada Nisa (K.K), 33. dakikada Zenatha Coleman, 39. dakikada Erin Yenney, 45+2. ve 87. dakikada Mariana Jaleca, 58. ile 65. dakikada Shameeka Fishley kaydetti.

Fenerbahçe , 20. hafta maçında Kireçburnu'nu konuk edecek. Altay ise Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

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