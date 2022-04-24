FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de başarılı sonuçlar Mesut Özil'i unutturdu!

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 6-0 yenen Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 6-0 yenen Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli takımın yükselen grafiği, kadro dışı bırakılan Mesut Özil'i ise adeta unutturdu.
Büyük umutlarla transfer edilen 33 yaşındaki tecrübeli yıldızın, Fenerbahçe'deki geleceği ise hala belirsiz.
Af için son kararı başkan Ali Koç verecek...
Mesut Özil ile yollar ayrılırsa yıldız ismin MLS'e gitmesi en güçlü olasılık olarak gösteriliyor.
Türk asıllı futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı var.