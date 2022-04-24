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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de başarılı sonuçlar Mesut Özil'i unutturdu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başarılı sonuçlar almaya devam ederken takımın kadro dışı kalan yıldızı Mesut Özil ise adeta unutuldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 09:19
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de başarılı sonuçlar Mesut Özil'i unutturdu!

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 6-0 yenen Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de başarılı sonuçlar Mesut Özil'i unutturdu!

Sarı-lacivertli takımın yükselen grafiği, kadro dışı bırakılan Mesut Özil'i ise adeta unutturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de başarılı sonuçlar Mesut Özil'i unutturdu!

Büyük umutlarla transfer edilen 33 yaşındaki tecrübeli yıldızın, Fenerbahçe'deki geleceği ise hala belirsiz.

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