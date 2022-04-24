Dur! Altay var

Altay Bayındır kaleye duvar ördü. Omzundan yaşadığı sakatlığın ardından süper bir dönüş yapan milli file bekçisi, ligde 4 haftadır gol yemiyor. Bu süreçte kalesine gelen gol olabilecek 8 isabetli şutu engelleyen Altay'ın hedefi serisini daha da ileriye taşımak.
Altay Bayındır kaleye duvar ördü. Omzundan yaşadığı sakatlığın ardından süper bir dönüş yapan milli file bekçisi, ligde 4 haftadır gol yemiyor. Bu süreçte kalesine gelen gol olabilecek 8 isabetli şutu engelleyen Altay'ın hedefi serisini daha da ileriye taşımak.