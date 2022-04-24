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Crespo'ya operasyon!

Rize’de sağ ayak 5. metatars kemiği kırılan Portekizli yıldız ameliyat oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
Crespo'ya operasyon!
Rizespor maçında aldığı darbe sonrası sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık oluşan Miguel Crespo ameliyat oldu... Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından, "Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcumuzun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır. Futbolcumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklaması yapıldı. Sezonu kapatan Crespo'nun sahalara dönüşünün en az 1-2 ayı bulması bekleniyor. Başarılı oyuncuyu, takım arkadaşları hastanede ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
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