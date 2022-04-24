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‘Çilingir’ Rossi

Yönetimin 5.5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Diego Rossi, yüzleri kara çıkarmadı. Uruguaylı kanat, Rize'de bu sezonki 4. açılış golünü atarken; 3 adam geçme, 1 gol, 4 şut pası, 8 ikili mücadele kazanma, 4 top kapma istatistikleriyle oynadı. Rossi, "Takım olarak iyi bir iş çıkardık. 3 yıllık imza attığım için çok mutluyum. Katkılarımı sürdürmek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
‘Çilingir’ Rossi
Yönetimin 5.5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Diego Rossi, yüzleri kara çıkarmadı. Uruguaylı kanat, Rize'de bu sezonki 4. açılış golünü atarken; 3 adam geçme, 1 gol, 4 şut pası, 8 ikili mücadele kazanma, 4 top kapma istatistikleriyle oynadı. Rossi, "Takım olarak iyi bir iş çıkardık. 3 yıllık imza attığım için çok mutluyum. Katkılarımı sürdürmek istiyorum" dedi.
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