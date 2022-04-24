‘Çilingir’ Rossi

Yönetimin 5.5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Diego Rossi, yüzleri kara çıkarmadı. Uruguaylı kanat, Rize'de bu sezonki 4. açılış golünü atarken; 3 adam geçme, 1 gol, 4 şut pası, 8 ikili mücadele kazanma, 4 top kapma istatistikleriyle oynadı. Rossi, "Takım olarak iyi bir iş çıkardık. 3 yıllık imza attığım için çok mutluyum. Katkılarımı sürdürmek istiyorum" dedi.
Yönetimin 5.5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Diego Rossi, yüzleri kara çıkarmadı. Uruguaylı kanat, Rize'de bu sezonki 4. açılış golünü atarken; 3 adam geçme, 1 gol, 4 şut pası, 8 ikili mücadele kazanma, 4 top kapma istatistikleriyle oynadı. Rossi, "Takım olarak iyi bir iş çıkardık. 3 yıllık imza attığım için çok mutluyum. Katkılarımı sürdürmek istiyorum" dedi.