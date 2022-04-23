SPOR HABERİ - Süper Lig'in yıldızı Saba Lobjanidze'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Atakaş Hatayspor'da forma giyen Gürcü kanat oyuncusu Saba Lobjanidze, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Hatayspor'da performansını değerlendiren Saba Lobjanidze, "İyi rakamlarım var. Takıma yararlı bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Her zaman daha iyisini yapmayı hedefliyorum ve başardıklarımla övünmek yerine üzerine koymaya çalışıyorum.
Her maça ayrı ayrı hazırlanıp yapabildiğimin en iyisini yapmaya, kendimi zorlamaya çalışıyorum. Attığım gollerin veya yaptığım asistlerin yeterli olduğunu asla düşünmem." ifadelerini kullandı.