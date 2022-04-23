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SPOR HABERİ - Süper Lig'in yıldızı Saba Lobjanidze'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un yıldız ismi Saba Lobjanidze, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. İsmi Fenerbahçe ile anılan başarılı futbolcu, transferine ilişkin flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 09:25
Süper Lig'in yıldızı Saba Lobjanidze'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Atakaş Hatayspor'da forma giyen Gürcü kanat oyuncusu Saba Lobjanidze, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in yıldızı Saba Lobjanidze'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Hatayspor'da performansını değerlendiren Saba Lobjanidze, "İyi rakamlarım var. Takıma yararlı bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Her zaman daha iyisini yapmayı hedefliyorum ve başardıklarımla övünmek yerine üzerine koymaya çalışıyorum.

Süper Lig'in yıldızı Saba Lobjanidze'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Her maça ayrı ayrı hazırlanıp yapabildiğimin en iyisini yapmaya, kendimi zorlamaya çalışıyorum. Attığım gollerin veya yaptığım asistlerin yeterli olduğunu asla düşünmem." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in yıldızı Saba Lobjanidze'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

"FENERBAHÇE BİR RÜYA"

Hakkındaki Fenerbahçe iddialarını da yanıtlayan Gürcü oyuncu, "Haberleri ben de gördüm. İyi bir futbolcu haline geldiğinizde sizinle ilgilenen çok kulüp oluyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün benimle ilgilenmesi gururumu okşadı. Orada oynamak benim için bir rüya olur ancak ortada resmi bir teklifin olmadığını söyleyebilirim.

Süper Lig'in yıldızı Saba Lobjanidze'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Hatayspor ile olan sözleşmem devam ediyor ve gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Benim şu an için tek düşüncem bir sonraki maça kazanmak." dedi.

Süper Lig'in yıldızı Saba Lobjanidze'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

"HATAY İLE AVRUPA ZOR"

Takımın ligdeki durumunu hakkında konuşan Saba Lobjanidze, "Bu sezon Hatayspor ile Avrupa kupalarına katılma şansımız çok düşük. Lig oldukça zorlu geçiyor ve Avrupa'ya katılım hakkı için birçok kulüp rekabet içinde. Şu an 9. sıradayız ancak Avrupa kupaları bölgesi sadece 5 puan yukarıda." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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