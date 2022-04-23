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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol ile Sabah Gazetesi yazarları Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç de bu mücadeleyi çarpıcı yorumlarla değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 07:53
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - 35 SANİYELİK MAÇ

Bir oyuncunun maçın 35. saniyesinde rakibine vurarak kırmızı kart görmesi ya hainliktir ya da bir zeka sıkıntısı olduğunun göstergesidir. Arkadaş daha maçın başı; neye-kime, hangi ara sinirlendin? Hem de takımın küme düşme potasındayken!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bakın aynı siniri saha içerisinde Eren de yaptı. Karşılaşmanın başında İrfan Can'la bir sürtüşme yaşadı. Arkasından ona karşı daha sert oynamaya başladı. Sonuç ikinci penaltıyı doğurdu. Oyuncuların böyle kritik maçlarda hırslı olmalarını anlayabiliyorum ama zekasız hırsa katlanamıyorum. Maç zaten 35. saniyede bitti. Gerisi kedi-fare oyunu!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Güç dengesinin, oyuncu kalitesinin zaten çok belirgin olduğunu biliyoruz. 10 kişilik Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'ye dayanması çok zordu. Lakin hiç direnç göstermemeleri çok tuhaf! Fenerbahçe ilk yarıda Gökhan Gönül'ün olduğu kanadı adeta otobana çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bir dönem çok büyük yıldız olan isimlerin iş futbolu bırakmaya geldiğinde böylesi yanlış karar vermeleri çok yanlış. Gökhan'ın futbolu bırakma zamanı geldi de geçiyor bile. Bu kadar zor bir rakipken, takımın yumuşak karnı olana kadar devam etmek kendisine yaptığı en büyük zulüm!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe yürüye yürüye kazandı maçı. Tempoyu istediği gibi ayarladı, hatta skoru bile... İsmail Kartal skoru bulunca da Arda'yı daha erken attı sahaya. Bizde onu doya doya izleme fırsatı bulduk. Bu kötü futbol ikliminde ihtiyacımız olan tek şey Arda gibi oyuncular. En azından futbol izlediğimizi anlıyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

İsmail hocayla şampiyon takım oyunu ve istatistiği yakalandı. Fenerbahçe yönetimini gerçekten çok zor bir karar bekliyor. Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık! Bakalım hoca konusunda nasıl bir karar verecekler?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ - EN PARLAK DİŞLİ

Henüz 13. saniyede kaçan golle birlikte, rakibine "Ben buraya kazanmaya geldim" mesajını verdi Fenerbahçe… 22 saniye sonra ise en gereksiz pozisyonda, en acayip kırmızı kartı gördü Baiano… Bir dakika içinde Rizespor'un neden düşme hattında olduğunu, tehlikeyi bir türlü atlatamadığını özetleyen durumu izledik.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe, genç oyuncuları ile yakaladığı çıkışı, disiplin ile pekiştirerek oyun gücü ile tehdit etmeye devam ediyor. İsmail Kartal, "çıkış onbirini" bozmadan zor maça başladı. Bir anda eksik kalan rakip, hemen peşinden gelen Rossi golü ile birlikte teslim bayrağını da çekti. Kalan süre Fenerbahçe için üç puanı nasıl kazanacağı merakını taşıdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Üst üste gelen iki penaltı golü de devrenin uzatma dakikalarında oldu. İlk golün asistini yapan Serdar Dursun, aynı köşeye iki atış yaptı. Sonrasında yine kaleciden dönen topla buldu fileleri. Bir santrfor dikkati, takipçiliği ve gol hissi. Taraftarın sempatik forveti Valencia için, artık kimse "Nerede?" diye bile sormuyor. Makinenin en "parlak" dişlisi gibi tecrübeli golcü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

İsmail Kartal yine maça hamle yaptı, yine bunlardan sonuç aldı. Neredeyse her maç kulübe katkısı tabelada görülüyor. Arda'nın asisti, Valencia'nın kafa vuruşuyla beşinci geldi. Oynayanın-bekleyenin kazanma odaklı olması da bu dönemin en "pozitif" gelişmelerinden.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Arda kelimelerimizi şimdiden tüketmeye başlamasa mıydı? Topu ayağına yakıştıran, düşünceleri ile aksiyonu yan yana koyan, hayal ettiğini yapan bir "dahi" var karşımızda. İsmail hocanın kariyerini yönetişi, rakibin en dirençsiz anında sorumluluğu Arda'ya vermesi de planın parçası. Rizeli taraftarın böyle travmatik bir maçta, gencecik yıldızı alkışlarıyla desteklemesi de başka bir güzellik.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

ÖMER ÜRÜNDÜL - ARDA GÜLER ÇOKTAN PİŞMİŞ

Dün geceki maç, daha 35. saniyede bitti. Baiano, gereksiz bir kırmızı kart görerek takımına ihanet etti. Bu sezonki 4. kırmızı ile yeni bir lig rekoruna da imza atmış oldu. Bu tip problemli oyuncuları kesinlikle kulüplerde tutmamak lazım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

F.Bahçe, erken skor avantajı da yakaladı. Sonra devre sonundaki üst üste kazanılan iki penaltıya kadar sahada seyir zevki çok düşük bir futbol vardı. Çünkü Fenerbahçeli futbolcular da hırs ve motivasyonlarını kaybetmişlerdi. İkinci devrede de göze çarpan tek önemli konu vardı… O da oyuna giren Arda'ın performansı. Bu devrede F.Bahçe 3 gol daha attı, üçünün de yaratıcısı Arda oldu. Rize seyircisinin Arda tezahüratları da gerçekten çok anlamlıydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

İsmail hoca, "Arda daha çok genç, pişmesi lazım" diyor. Bence çoktan pişmiş. Aynı yaştaki Barcelonalı Gavi, milli takımda bile oynuyor. Tabii teknik olarak maçla ilgili yazacak bir şey bulmak mümkün değil. Ancak İsmail Kartal'ın başarılı grafiğinin iki nedenini açıklamak isterim…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Crespo ve Zajc ile iki ön liberoyu teşhis etti, sonra da takımın senelerdir en büyük ihtiyacı olan kadro istikrarını sağladı. Bu da çıkışı gerçekleştirdi. Dünkü maçtan sonra bence en önemli eksik Crespo'nun sakatlığı. Çünkü bana göre Crespo, F.Bahçe'nin bir numaralı oyuncusu.

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