FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

F.Bahçe, erken skor avantajı da yakaladı. Sonra devre sonundaki üst üste kazanılan iki penaltıya kadar sahada seyir zevki çok düşük bir futbol vardı. Çünkü Fenerbahçeli futbolcular da hırs ve motivasyonlarını kaybetmişlerdi. İkinci devrede de göze çarpan tek önemli konu vardı… O da oyuna giren Arda'ın performansı. Bu devrede F.Bahçe 3 gol daha attı, üçünün de yaratıcısı Arda oldu. Rize seyircisinin Arda tezahüratları da gerçekten çok anlamlıydı.

İsmail hoca, "Arda daha çok genç, pişmesi lazım" diyor. Bence çoktan pişmiş. Aynı yaştaki Barcelonalı Gavi, milli takımda bile oynuyor. Tabii teknik olarak maçla ilgili yazacak bir şey bulmak mümkün değil. Ancak İsmail Kartal'ın başarılı grafiğinin iki nedenini açıklamak isterim…