FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

İsmail Kartal yine maça hamle yaptı, yine bunlardan sonuç aldı. Neredeyse her maç kulübe katkısı tabelada görülüyor. Arda'nın asisti, Valencia'nın kafa vuruşuyla beşinci geldi. Oynayanın-bekleyenin kazanma odaklı olması da bu dönemin en "pozitif" gelişmelerinden.
Arda kelimelerimizi şimdiden tüketmeye başlamasa mıydı? Topu ayağına yakıştıran, düşünceleri ile aksiyonu yan yana koyan, hayal ettiğini yapan bir "dahi" var karşımızda. İsmail hocanın kariyerini yönetişi, rakibin en dirençsiz anında sorumluluğu Arda'ya vermesi de planın parçası. Rizeli taraftarın böyle travmatik bir maçta, gencecik yıldızı alkışlarıyla desteklemesi de başka bir güzellik.
ÖMER ÜRÜNDÜL - ARDA GÜLER ÇOKTAN PİŞMİŞ
Dün geceki maç, daha 35. saniyede bitti. Baiano, gereksiz bir kırmızı kart görerek takımına ihanet etti. Bu sezonki 4. kırmızı ile yeni bir lig rekoruna da imza atmış oldu. Bu tip problemli oyuncuları kesinlikle kulüplerde tutmamak lazım.