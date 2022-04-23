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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Arda Güler yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, son haftalarda performansıyla dikkat çeken sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler'e övgüler yağdırdı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 08:14
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Arda Güler yorumu!

ENDER BİLGİN - SİHİRLİ PABUÇLAR

Oz Büyücüsü'ndeki sihirli pabuçları hatırlayanlar vardır. Yıllar sonra çıkan Yalvaç Ural'ın kitabı ve çizgi filmini de unutmak olmaz. Benim bahsedeceğim sihirli pabuçlar ise 17 yaşındaki gencecik bir yıldız adayına ait. Arda Güler'den bahsediyorum. Onun meziyetlerini A Spor'da yayınladığımız U17 Türkiye Şampiyonası'nda keşfetmiş ve "İşte adam olacak çocuk" demiştik.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Arda Güler yorumu!

Bizi yanıltmadığı için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Elbette daha önünde uzun bir yol var. Yıldız adayı dememin sebebi de bu zaten. Yoksa yetenekleri onu şimdiden yıldız kıvamına getirecek cinsten.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Arda Güler yorumu!

Arda oyun aklı, adam eksiltme becerisi, çevre kontrolü ve vuruş becerisiyle komple bir futbolcu. Bireysel antrenmana önem verir, fizik kalitesini arttırır, "ben oldum" demeyerek çalışmaya devam eder ve en önemlisi şımarmazsa, önü tahminlerin ötesinde açık olur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Arda Güler yorumu!

Bu noktada ailesine büyük iş düşüyor. Öyle görünüyor ki seneye Fenerbahçe'de ilk onbirde başlayacağı maç sayısı da süreleri de artacaktır. İstikrarlı bir şekilde gelişim kaydederse muhtemelen onu yirmi yaşında Avrupa sahnesinde görebiliriz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Arda Güler yorumu!

Bir gün o sihirli pabuçlar Şampiyonlar Ligi finalinde gol vuruşu yapacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Arda Güler yorumu!

Ama sabır ve çok çalışmak gerek. Arda'ya ilişkin hayallerim çok fazla. Dilerim yitip giden yıldız adaylarından olmaz.

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