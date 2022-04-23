FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Arda Güler yorumu!

ENDER BİLGİN - SİHİRLİ PABUÇLAR Oz Büyücüsü'ndeki sihirli pabuçları hatırlayanlar vardır. Yıllar sonra çıkan Yalvaç Ural'ın kitabı ve çizgi filmini de unutmak olmaz. Benim bahsedeceğim sihirli pabuçlar ise 17 yaşındaki gencecik bir yıldız adayına ait. Arda Güler'den bahsediyorum. Onun meziyetlerini A Spor'da yayınladığımız U17 Türkiye Şampiyonası'nda keşfetmiş ve "İşte adam olacak çocuk" demiştik.

Bizi yanıltmadığı için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Elbette daha önünde uzun bir yol var. Yıldız adayı dememin sebebi de bu zaten. Yoksa yetenekleri onu şimdiden yıldız kıvamına getirecek cinsten.